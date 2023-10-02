«Время высоких скоростей». Белозеров рассказал, когда построят большинство из запланированных ВСМ

Читайте нас в:

«Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», - подчеркнул Белозеров.

ВСМ Москва-Петербург появится к 2030 году. Кроме того, есть проектная документация по высокоскоростной магистрали из столицы в Казань. Среди направлений также ВСМ из Москвы в уральские регионы, Адлер и Минск.

Строительство четырех высокоскоростных железных дорог обойдется России почти в 11 триллионов рублей. Президент РФ Владимир Путин также предложил рассмотреть строительство ВСМ в Луганск и Донецк.

Ранее РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов. В каждом поезде они разные, эти билеты можно сохранять на память о путешествии.