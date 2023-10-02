«Время высоких скоростей». Белозеров рассказал, когда построят большинство из запланированных ВСМ
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что к 2043 году в России построят большинство из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей. В интервью РИА «Новости» он отметил, что следующее двадцатилетие будет «временем высоких скоростей».
«Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», - подчеркнул Белозеров.
ВСМ Москва-Петербург появится к 2030 году. Кроме того, есть проектная документация по высокоскоростной магистрали из столицы в Казань. Среди направлений также ВСМ из Москвы в уральские регионы, Адлер и Минск.
Строительство четырех высокоскоростных железных дорог обойдется России почти в 11 триллионов рублей. Президент РФ Владимир Путин также предложил рассмотреть строительство ВСМ в Луганск и Донецк.
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