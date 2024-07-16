Время в пути между Москвой и Петербургом сократится на час

Глава государства сообщил, что успел поговорить с инженером Василием Васильевым, участвовавшим в строительстве трассы.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», - подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что новая дорога позволит сократить путь до Валдая и его окрестностей, а также до Торжка с его уникальными памятниками истории и культуры.

Ранее стало известно, что президент сам приехал на открытие участка трассы за рулем автомобиля Lada Aura, который ему понравился.

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.