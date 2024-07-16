16 июля 2024, 13:42

Время в пути между Москвой и Петербургом сократится на час

РИА «Новости»
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Путь между Москвой и Петербургом с открытием нового обхода Твери сократится почти на час. Об этом сообщил на церемонии президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства сообщил, что успел поговорить с инженером Василием Васильевым, участвовавшим в строительстве трассы.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», - подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что новая дорога позволит сократить путь до Валдая и его окрестностей, а также до Торжка с его уникальными памятниками истории и культуры.

Ранее стало известно, что президент сам приехал на открытие участка трассы за рулем автомобиля Lada Aura, который ему понравился.

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.

Санкт-Петербург Дороги Владимир Путин Москва
16 июля 2024, 12:37
Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году
РИА «Новости»
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Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии — и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска», - заявил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется построить обходы обоих городов.

Трасса М-12, также известная как «Восток», связывает Москву, Казань и Екатеринбург. В перспективе она станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Трасса платная; до столицы Татарстана, как сообщалось в прошлом году, можно доехать почти за 4500 рублей.

Владимир Путин 16 июля также открыл движение по новому участку трассы М-11.

Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии - и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дороги
15 июля 2024, 21:46
В России введут индексацию утильсбора на машины до 2030 года
Freepik
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Российские власти предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в стране до 2030 года, разово повысив его на 70-85% в 2024 году, а затем ежегодно на 10-20%. Об этом сообщили на сайте Минпромторга РФ.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что изменения в части импорта не затронут физические лица, которые смогут самостоятельно ввозить в страну автомобили с объемом двигателей до трех литров для личного пользования, соблюдая при этом установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

«Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счет которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники», - отметили в министерстве.

Проект постановления правительства уже подготовили и направили на процедуру общественного обсуждения. В ближайшее время документ опубликуют на портале regulation.gov.ru.

Ранее руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк оценил предложение Госдумы повысить утильсбор на колесную технику, отметив, что в результате реализации такой инициативы стоимость иномарок может увеличиться на 300 тысяч рублей.

Налоги Россия Минпромторг РФ Машины
15 июля 2024, 19:56
Названы причины роста цен на авиабилеты в России
РИА «Новости»
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Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Он пояснил, что рост цен на авиабилеты начался с начала этого года, когда по итогам января стоимость выросла на 14%, в феврале - на 18%, в марте - на 22% и апреле - на 11%.

В качестве причин резкого взлет цен на авиабилеты Потешкин включил рост себестоимости пассажирских перевозок на фоне повышенного роста спроса и количеств бронирований. Но вместе с тем выросли цены на обслуживание самолетов из-за продолжающихся антироссийских санкций.

Представитель Минтранса добавил, что перевозчики принимают все меры для поддержания летной годности большего количества самолетов в условиях роста пассажиропотока внутри страны.

Росавиация ранее объявила о введении с 1 августа специального сбора за аэронавигацию с перевозчиков. Собранные средства направят на ремонт аэродромов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в комментарии 360.ru назвал ремонт инфраструктуры гражданской авиации необходимым, но при этом отметил, что у авиакомпаний нет лишних денег на очередной сбор. Поэтому они вынуждено повысят цены на билеты для пассажиров.

Авиация Минтранс РФ Самолеты Россия Авиакомпании Деньги
15 июля 2024, 15:28
Новую станцию начали строить на Кольцевой линии московского метро
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», - объявил мэр.

Он выразил надежду, что проект завершится успехом, а его реализация займет около пяти лет.

По его словам, для создания новой станции придется проложить обходные тоннели Кольцевой линии, построить переход на Люблинско-Дмитровскую линию и выходы по подземным переходам на проспекте Мира.

После открытия «Достоевская» станет первой станцией, открытой на Кольцевой линии с 1954 года. Она разместится на действующем перегоне «Новослободская» - «Проспект Мира».

Ранее Собянин анонсировал открытие до 2030 года еще трех линий и почти 40 новых станций метро.

Метро Москва

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