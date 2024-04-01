Время пришло. Москвичам посоветовали «переобуть» авто

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю <…> Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», - сказал Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что резину нужно менять, так как только столбик термометра начинает держаться выше нуля даже ночью. Ликсутов напомнил, что в теплое время у зимних шин плохое сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. Ездить с зимней резиной круглый год нельзя.

В России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также автомобилистам рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.