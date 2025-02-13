Временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи

Продавцов треугольных ремней для несовершеннолетних пассажиров в машинах стали штрафовать и привлекать к административной ответственности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Россияне стали часто заменять детские кресла на треугольные ремни. Производитель заверяет, что такая альтернатива защитит ребенка не меньше привычных кресел.

Однако в Росстандарте рассказали журналистам, что такие ремни нарушают регламенты безопасности, а многие магазины пользуются нелегальными сертификатами на продажу.

Ведомство уже добилось блокировки таких продавцов в интернет-магазинах. Информация о некоторых из них попала в базу МВД. Также против нарушителей возбудили административное дело и оштрафовали их на 20 тысяч рублей.

Использовать треугольные ремни вместо детских кресел запрещено, однако некоторые водители не знают об этом и верят недобросовестным продавцам, которые утверждают, что устройство - полная альтернатива привычной защиты.

Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что в прошлом году в области случилось 148 дорожных аварий с участием детей. Некоторые погибшие и пострадавшие в момент ДТП находились не в автокреслах. В ведомстве предупредили, что удерживающие устройства нужно применять даже перед короткой поездкой.