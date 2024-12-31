Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

Новый поезд «Москва-2026» может появиться в столичном метрополитене в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас большая задача - это обновление парка поездов метрополитена. <…> Мы работаем уже над поездом „Москва-2026“, который должен прийти в следующем году», - сказал он.

В первую очередь новые поезда будут запускать на Замоскворецкой линии метро. По подсчетам Ликсутова, для того, чтобы на этой ветке полностью заменить полномерные вагоны на современные, потребуется два-три года.

Поезд «Москва-2024» запустили в столичном метрополитене 13 марта 2024 года. Состав разработали на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах.

В обновленном поезде сделали акцент на дизайне. При этом в нем сохранили технологичность и ключевые технические преимущества: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.