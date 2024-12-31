Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани
Утром 31 декабря аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - добавил он.
Ранее, 28 декабря, в Казани уже приостанавливали работу аэропорта на несколько часов. Ограничения регулярно вводятся и в аэропортах Москвы, Волгограда, Сочи и Астрахани.
В воздушной Гавани Грозного 27 декабря вводили план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА.