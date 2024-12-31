31 декабря 2024, 09:04

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

Читайте нас в: Google Новости

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - добавил он.

Ранее, 28 декабря, в Казани уже приостанавливали работу аэропорта на несколько часов. Ограничения регулярно вводятся и в аэропортах Москвы, Волгограда, Сочи и Астрахани.

В воздушной Гавани Грозного 27 декабря вводили план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА.

Казань Самолеты
27 декабря 2024, 14:34
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
Читайте нас в: Google Новости
Новый поезд «Москва-2026» может появиться в столичном метрополитене в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас большая задача - это обновление парка поездов метрополитена. <…> Мы работаем уже над поездом „Москва-2026“, который должен прийти в следующем году», - сказал он.

В первую очередь новые поезда будут запускать на Замоскворецкой линии метро. По подсчетам Ликсутова, для того, чтобы на этой ветке полностью заменить полномерные вагоны на современные, потребуется два-три года.

Поезд «Москва-2024» запустили в столичном метрополитене 13 марта 2024 года. Состав разработали на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах.

В обновленном поезде сделали акцент на дизайне. При этом в нем сохранили технологичность и ключевые технические преимущества: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.

Метро Максим Ликсутов Москва
27 декабря 2024, 10:35
Аэропорт в Санкт-Петербурге подключат к «красной» ветке метро
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге продлят красную линию метро до аэропорта Пулково. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд».

«По поручению президента России [Владимира Путина] мы прорабатываем продолжение „красной“ линии - Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“», - сказал он.

Беглов отметил, что этот проект очень большой и серьезный, однако его поддержал президент. Проектирование начнут со следующей станции за «Проспектом Ветеранов». На строительство направят федеральное финансирование. Строить станции будут с применением отечественного оборудования.

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга ввели возможность оплаты проезда с помощью QR-кода. Билет, купленный таким способом, можно использовать в течение суток. Приобрести его получится на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Проспект Космонавтов» и «Площадь 1905 года».

Санкт-Петербург Строительство Россия Владимир Путин Метро
27 декабря 2024, 09:59
Первую за пять лет новую станцию метро открыли в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станции метро «Горный институт». Она стала частью оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Это первая новая станция метро, открытая в городе за последние пять лет, сообщил РБК.

Она расположена на Васильевском острове. Выходы из нее ведут на Большой проспект Васильевского острова, а именно к 24-й и 25-й линиям.

В последний раз в городе новые станции метро открывали в 2019 году. В этот год были введены в эксплуатацию «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», которые стали частью пятой фиолетовой линии метро - Фрунзенско-Приморской ветки.

Станцию метро «Горный институт» возводили с 2014 года. В 2017-м началась проходка тоннелей. Несколько раз сроки открытия переносили.

Сейчас в процессе строительства станция «Театральная», расположенная между «Горным институтом» и «Спасской».

Ранее открытие «Театральной» перенесли на 2028 год из-за проблем с подрядчиком. Губернатор города Александр Беглов отметил, что задержка сдачи этой станции влияет и на другие. В частности, из-за этого открывалось введение в эксплуатацию и «Горного института».

Санкт-Петербург Метро
23 декабря 2024, 09:35
После сообщения о минировании в Пулково повторно проверили 11 рейсов
Читайте нас в: Google Новости
Вечером в воскресенье на 11 рейсах в петербургском аэропорту Пулково проводился повторный досмотр пассажиров и воздушных судов. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили представители компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 23.45 проверки завершились», - уточнили собеседники агентства.

Досмотр проводился после поступившего в авиагавань сообщения об угрозе безопасности.

Ранее стало известно, что к полуночи задержали 14 вылетов из Санкт-Петербурга. Еще 12 воздушных судов отправились в пункты назначения с опозданием.

Более того, пассажиры, которые должны были вылететь в Красноярск, сели в самолет, но затем покинули салон по требованию экипажа. Граждане, которые прибыли из Москвы наоборот вынуждены были около часа ждать в закрытом воздушном судне возможности выйти в аэропорт.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты

Новости по теме