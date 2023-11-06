06 ноября 2023, 09:25

Возможность вызова кассира через QR-код создали в метро Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метро установили приблизительно 1,8 тысячи автоматов по продаже билетов. На каждом есть QR-коды, чтобы вызвать кассира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если пассажиру при работе с аппаратом будет нужна помощь, он сможет отсканировать специальный код. После этого перед ним откроется сайт, где есть кнопка «Вызвать кассира».

«Наш специалист обязательно поможет определить подходящий проездной или расскажет, как получить или пополнить транспортную карту», - разъяснил заммэра.

Ликсутов также подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе предоставляют большой выбор вариантов оплаты проезда в городском транспорте.

Так, горожане могут положить деньги на карту москвича или «Тройку» с помощью автоматов, а также активировать их удаленное пополнение.

Кроме того, после обновления почти четырех тысяч турникетов проезд можно оплатить банковской картой на входе в метро.

Ранее стало известно, что новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году.

Метро Москва 2023
06 ноября 2023, 09:22
Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На автовокзалах Центральный, Саларьево, Северные Ворота и Южные Ворота разработали новую схему маршрутов. Каждому дали определенный цвет и отметили все ключевые направления для удобства пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем туристический потенциал автопутешествий и повышаем удобство таких перевозок. Сегодня столичные автовокзалы - одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров», - подчеркнул он.

Помимо этого, отдельно оборудовали информационный блок для пассажиров. Там отобразили информацию об основных событиях московского транспорта и направлениях движения.

Также маршруты поделили по интересам. Среди них - пляжный отдых, горнолыжные курорты, исторические города, рыбалка и так далее. Для легкого ориентирования на схему нанесли крупные водоемы: например, Черное море, Каспийское море, Финский залив и другие.

Этой осенью после модернизации открыли также автовокзалы в Пушкино, Лыткарине и Подольске.

Поезда Москва 2023
05 ноября 2023, 03:57
Автолюбителей предупредили о возвращении самого нелюбимого штрафа
РИА «Новости»
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В апреле следующего года могут вернуть штраф за превышение средней скорости для водителей. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Ограничения действовали с 2013 по 2021 год, потом их отменили из-за иска одного из оштрафованных граждан. Верховный Суд обнаружил нестыковки в законодательстве, поэтому за такие нарушения перестали наказывать. Сейчас ведомства способны восполнить найденные пробелы, чтобы снова запустить инструмент.

Министерство транспорта предложило определить среднюю скорость как отношение расстояния к затраченному на его проезд времени. Сейчас подняли вопрос о взаимодействии камер в начале и конце дорожного участка.

«Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости», - заявил Соловьев.

Ранее в пресс-службе ГИБДД РФ по Челябинской области предупредили об установке штрафов за использование летней резины после 1 декабря. Размер денежного взыскания будет зависеть от обстоятельств нарушения.

Штрафы Машины Водители
04 ноября 2023, 00:28
Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим авиакомпаниям
Unsplash
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Часть допусков «Уральских авиалиний» к международным рейсам временно передали другим перевозчикам, пока авиакомпания не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствует информация Росавиации по допуску на зарубежные рейсы.

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией „Уральские авиалинии“ трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», - сказано в приказе.

Речь идет о допуске на маршруты в Азербайджан, Казахстан, Китай и ряд других стран. Права на международные перелеты могут передать «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air.

Самолеты Государственной транспортной лизинговой компании при полетах за границу рискуют попасть под арест , предупредила Росавиация. Исключением стали рейсы в Турцию и Белоруссию. Угроза ареста касается самолетов Airbus и Boeing, принадлежащих структурам ГТЛК.

Самолеты Авиакомпании
04 ноября 2023, 00:21
Отечественный автопром против китайского. Россияне выбрали Lada
РИА «Новости»
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Продажи новых автомобилей в России выросли в 2,6 раза. АвтоВАЗ в этом году поставил на российский рынок на 60% больше машин, чем в прошлом году, согласно аналитике «Автостата». Автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», с чем это связано и почему россияне предпочитают отечественные автомобили.

Эксперт отметил, что российские автомобили немного дешевле китайских. Также это может быть связано с неразвитой сетью автосервисов китайского автопрома в регионах.

«У АвтоВАЗа свои базы в определенных местах, десятилетиями созданы, поэтому там обслуживание полегче немножко», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили массово пришли на российский рынок недавно, и оказалось, что у КНР очень много брендов - от эконом до премиум класса. Автоэксперт заявил, что есть китайские машины, которые качеством превосходят Mercedes или Maybach. Многие россияне это поняли и стали «пересаживаться» на китайские премиум автомобили и остались довольны.

«В Китае есть автомобили, у которых цена и качество соответствует середине. Есть такие, где цена высокая, ну и качество высокое. А есть бренды, которые стоят недорого, и по качеству соответствуют», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили «интереснее» по комплектации, отметил автоэксперт. Отечественный автопром «так пока не может».

В России с ноября поступит в продажу китайский семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. От своего предшественника новинка от Chery отличается программным обеспечением, расширенными опциями и экстерьером.

Машины Китай АвтоВАЗ

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