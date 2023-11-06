Возможность вызова кассира через QR-код создали в метро Москвы

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Если пассажиру при работе с аппаратом будет нужна помощь, он сможет отсканировать специальный код. После этого перед ним откроется сайт, где есть кнопка «Вызвать кассира».

«Наш специалист обязательно поможет определить подходящий проездной или расскажет, как получить или пополнить транспортную карту», - разъяснил заммэра.

Ликсутов также подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе предоставляют большой выбор вариантов оплаты проезда в городском транспорте.

Так, горожане могут положить деньги на карту москвича или «Тройку» с помощью автоматов, а также активировать их удаленное пополнение.

Кроме того, после обновления почти четырех тысяч турникетов проезд можно оплатить банковской картой на входе в метро.

Ранее стало известно, что новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году.