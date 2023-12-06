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«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения», - объявили спасатели.

Движение грузовиков ограничили из-за сложных погодных условий в Грузии, невозможности обеспечить безопасный проезд и по рекомендациями пограничной полиции.

Трасса Владикавказ - Ларс связывает Россию с Арменией и Грузией. Военно-Грузинскую дорогу закрывали на расчистку 27 ноября. На следующий день разрешили проезд легковых машин и автобусов, еще через сутки - грузовиков.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.