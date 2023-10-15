Водителям рассказали, как правильно выбрать зимние шины
Владельцам автомобилей нужно выбирать зимние шины, опираясь на то, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года, а также учитывать характер самой езды. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.
Так, в одинаковых климатических условиях для ежедневных поездок по городу и долгих вылазок в заснеженное бездорожье нужен разный тип шин. При этом у них должно быть хорошее сцепление.
«Для этого нужно акцентировать внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором помогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности», - отметил эксперт.
Важно, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя личного автомобиля по размеру. Водителям лучше покупать продукцию известных производителей.
Зимняя резина делится на три типа - шипованная, «скандинавская» и «европейская». Первая больше подходит для гололеда, вторая устойчива в сильные морозы, а третья оптимальна для езды по влажному покрытию, заключил Константинов.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее рассказал, как не попасть в ДТП в первый снегопад. По его словам, нужно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя поменять резину.