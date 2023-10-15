Водителям рассказали, как правильно выбрать зимние шины

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Так, в одинаковых климатических условиях для ежедневных поездок по городу и долгих вылазок в заснеженное бездорожье нужен разный тип шин. При этом у них должно быть хорошее сцепление.

«Для этого нужно акцентировать внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором помогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности», - отметил эксперт.

Важно, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя личного автомобиля по размеру. Водителям лучше покупать продукцию известных производителей.

Зимняя резина делится на три типа - шипованная, «скандинавская» и «европейская». Первая больше подходит для гололеда, вторая устойчива в сильные морозы, а третья оптимальна для езды по влажному покрытию, заключил Константинов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее рассказал, как не попасть в ДТП в первый снегопад. По его словам, нужно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя поменять резину.