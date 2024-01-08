08 января 2024, 01:08

Водителям рассказали, как правильно «прикурить» автомобиль

РИА «Новости»
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Водители могут использовать «прикуривание» от современных автомобилей при соблюдении определенных правил. Если аккумулятор машины разрядился, его можно запустить с помощью внешнего аккумулятора, следуя инструкциям, которые перечислило издание «За рулем».

Не нужно «прикуривать» машины с техническими неисправностями. Процесс «прикуривания» лучше начать с подключения положительных проводов, чтобы избежать короткого замыкания.

По словам авторов издания, нельзя использовать для «прикуривания» автомобиль с меньшей мощностью аккумулятора. При этом лучше избегать использования тонких проводов, ведь они могут расплавиться.

Также водителям не нужно подключать минусовой провод к отрицательной клемме аккумулятора на неработающем автомобиле. Лучше использовать рым для монтажа двигателя или другую его металлическую деталь. Такими действиями сократится сопротивление тока на пути к стартеру.

Водитель автомобиля должен самостоятельно контролировать подключение проводов и не доверять этот процесс посторонним, ведь ошибки могут привести к серьезным последствиям.

«Не отсоединяйте клеммы с АКБ на автомобиле-доноре в процессе „прикуривания“. Для электроники подобные действия схожи с аварийной ситуацией». - указали в статье.

Двигатель машины-донора лучше не запускать перед «прикуриванием». Эффективности это не прибавит, так как основная нагрузка ложится на аккумулятор, резюмировали авторы материала.

Автоэксперт Петр Баканов ранее напомнил, что водитель должен быть более внимательным за рулем зимой и понимать физику машины.

Правила Машины Водители
07 января 2024, 23:40
Росавиация сообщила об отсутствии самолетов 737 MAX 9 в парках российских авиакомпаний
РИА «Новости»
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У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом РИА «Новости» рассказали в Росавиации.

«В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», - сообщили в ведомстве.

В субботу, 6 января, в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на полеты Boeing 737 MAX 9. Запрет вступил в силу немедленно, так что авиакомпании не могут использовать эти самолеты для перевозки пассажиров.

Эта меру приняли после экстренной посадки борта Alaska Airlines, у которого прямо в полете отвалился кусок фюзеляжа. По данным авиакомпании, у самолета оторвалась панель с иллюминатором и появилась внушительная дыра во фюзеляже. Это привело к разгерметизации пассажирского салона, на борту начались проблемы с давлением. После этого самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

В воскресенье, 7 января, эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 временно приостановили в Европе.

США Запреты Европа Самолеты Boeing Авиакомпании
07 января 2024, 22:06
Жители Екатеринбурга купили билеты в несуществующий вагон
Freepik
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В Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда и были вынуждены толпиться в проходах. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на одного из пассажиров.

Неприятная ситуация произошла в поезде «Орлан», который следовал в Челябинск из Екатеринбурга. Часть пассажиров купили билеты в третий вагон, но его попросту не оказалось.

«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», - рассказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация с поездом «Орлан» произошла во вторник, 2 января. Тогда она чуть не закончилась потасовкой между пассажирами , которые стремились занять сидячие места. Часть людей потребовали от компании вернуть деньги за несуществующие места. В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили ситуацию технической ошибкой.

Россия Челябинск Екатеринбург Поезда Деньги
07 января 2024, 05:55
Автоэксперт перечислил способы завести машину на сильном морозе
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Во многие регионы России пришли морозы, из-за чего автовладельцы столкнулись с вопросом, как завести машину. Глава испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко рассказали «Российской газете» о нескольких способах.

В первую очередь, нужно подготовить машину заранее: заменить масло, поменять свечи. Важно позаботиться об аккумуляторе - проверить его перед похолоданием и при необходимости подзарядить.

Если водитель не успел этого сделать, а морозы уже наступили, то можно «прикурить» у другого автовладельца. В данном случае нужно учесть соответствие с другим аккумулятором - плюс к плюсу и минус к минусу. Пархоменко посоветовал еще один способ - бустеры. Это пусковые устройства, своего рода зарядки для мобильников, но очень мощные.

Некоторые эксперты рекомендуют плеснуть бензин в дизельный двигатель, но Пархоменко предостерег от этого способа. По его словам, есть риск повредить дизельный двигатель и электронику. Керосин в данном случае более безопасен, но его стоит использовать при морозах в -50 градусов, смешивая 50% керосина и 50% дизеля. При меньших морозах пропорции нужно корректировать.

Ранее стало известно об изменении правил сдачи экзаменов на водительские права. Новый регламент начнет действовать с 1 апреля 2024 года.

Бензин Россия Экзамены Машины Водители
06 января 2024, 22:00
Россияне начнут по-новому сдавать экзамены на водительские права
РИА «Новости»
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Обновленный регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Проект приказа разработало Министерство внутренних дел РФ, сообщило РИА «Новости».

Согласно новым правилам, число штрафных баллов увеличат с пяти до семи, при наборе которых выставляется оценка «не сдал». Также расширился перечень причин для отказа в допуске к экзаменам.

Например, лица, которые имеют административное наказание за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, будут ждать истечения срока данного наказания.

Экзамен или выдачу водительских прав могут приостановить, если в процессе истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями.

Положение о лишении водительских прав россиян , которые не явились по повестке в военкомат, разработали в России в июне 2023 года. Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступит в единый реестр воинского учета, а потом в информационную систему ГИБДД.

Экзамены Машины

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