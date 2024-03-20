Водителям напомнили, кто должен поменять права с 1 апреля

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года вид на жительство или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», - уточнил он.

Россиянам, получившим права за границей, тоже необходимо заменить права на отечественные в течение года после возвращения на родину.

Новые правила не коснутся граждан Белоруссии и тех россиян, кто получил водительское удостоверение в соседней республике.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России - За правду» предложили отменить в России транспортный налог. Авторы инициативы назвали его несправедливым, так как все водители могут платить одинаковую сумму, хотя кто-то ездит на машине ежедневно, а кто-то - лишь пару раз в год.