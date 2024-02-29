29 февраля 2024, 03:25

Водители смогут оформить полис ОСАГО на один день

РИА «Новости»
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Владельцы автомобилей смогут оформить ОСАГО на один день с 2 марта 2024 года. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО», сообщили «Известия».

Благодаря новым поправкам появится понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства имеет право заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступит в законную силу через три дня после предоставления документов страховщику», - отметили в документе.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в исключительных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировали в другой стране.

Сюда же относятся покупки автомобиля для следования к месту регистрации. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок определят сами страховые компании.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого нужно выбрать «правильный» месяц для заключения договора.

ОСАГО
28 февраля 2024, 20:54
Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре 29 февраля
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Часть дорог центральных улиц Москвы закроют для проезда транспорта с 05:00 четверга, 29 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Подробности о перекрытых трассах сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

Кроме того, с 00:01 четверга, 29 февраля, улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая закроют для парковки автомобилей.

Открытие дорог и снятие запрета на парковки произойдут после окончания мероприятия. О каком именно событии идет речь, Центр организации дорожного движения не уточнил.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в здании Гостиного Двора в четверг, 29 февраля. В ходе своего выступления глава государства затронет все важные вопросы для дальнейшего развития страны. В зале соберутся члены правительства, парламента, главы регионов и журналисты аккредитованных изданий.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что Путин никогда не анонсировал содержание своего послания, поэтому какие темы президент затронет, сейчас сказать сложно. Журналист призналась, что она хотела бы услышать от главы государства ориентировочные сроки освобождения Одессы, шаги по модернизации армии и меры помощи по возвращению в Россию оставшихся за границей соотечественников.

Начиная с 05:00 для водителей станут недоступны следующие маршруты: на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста; на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади; на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной; на площади Васильевский Спуск; на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Дороги Россия Владимир Путин
28 февраля 2024, 10:04
Движение в центре Москвы ограничили в связи с прощальной церемонией
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Гражданскую панихиду по председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву организовали 28 февраля. На время церемонии в центре Москвы частично ограничили движение, сообщил Дептранс.

«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка», - объявила пресс-служба.

Ограничения объяснили проведением церемонии прощания с Вячеславом Лебедевым. Водителям посоветовали выбирать другие маршруты.

О смерти 80-летнего председателя Верховного суда России стало известно 24 февраля, спустя несколько дней после его госпитализации. Церемонию прощания устроили в Колонном зале Дома союзов.

Вячеслав Лебедев участвовал в запуске суперсервиса «Правосудие онлайн» и внедрении других цифровых технологий. Президент России Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие деятели выразили соболезнования его родным.

Суд Дороги Москва
27 февраля 2024, 10:22
АвтоВАЗ в Ижевске запустил сборку опытной партии двух видов Lada Largus
РИА «Новости»
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Завод в Ижевске начал опытное производство фургонов и пассажирских версий Lada Largus. К маю около 80 машин сойдут с конвейера, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

«Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах», - заявил президент компании Максим Соколов.

В феврале на заводе начали сборку пассажирских фургонов и тестовое производство пассажирских версий Lada Largus. При их производстве отработают технологические процессы полного цикла и обучат персонал. К маю ижевский завод выпустит около 80 машин.

Максим Соколов объявил, что в третьем квартале 2024 года в Ижевске начнут выпускать e-Largus. Он назвал эту модель первым в России высоколокализованным электромобилем.

В 2023 году АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Largus в Тольятти и запланировал перенос производства в Ижевск. Завод поставил на конвейер три модели семейства Lada Largus - Cross, универсал и фургон.

Удмуртия Бизнес Машины Lada АвтоВАЗ
26 февраля 2024, 12:24
«Детский сад». Автоэксперт — о скидке на штраф за неоплату парковки
РИА «Новости»
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Предложение давать скидку 50% на штраф за неоплату парковки — это популизм. Такое мнение озвучил в комментарии «360» обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Комментируя эту новость, Колодочкин признался, что подобные инициативы всегда его напрягали. Он привел пример со скидкой на штраф за нарушение скоростного режима, на который уже действует скидка 50% при своевременной оплате.

Штраф за секундную просрочку Мера, которая автоэксперту кажется действительно полезной, - отмена штрафов за секундную просрочку оплаты парковки. Иногда водители не могу вовремя заплатить за стоянку из-за проблем с приложением.

По мнению автоэксперта, вряд ли благодаря скидке водители начнут охотнее платить штрафы, поскольку их никто не любит. Другой вопрос, что кто-то действительно заплатит быстрее, отметил собеседник «360». Вызывает вопросы и выгода для государства - получить деньги оперативнее, но только половину.

«Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать», - заявил Колодочкин.

Сейчас регионы сами устанавливают размер штрафа за неоплату парковки. Например, в Москве с нарушителя взыщут пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи. При этом скидка на такой вид штрафа не действует.

Группа депутатов от ЛДПР разработала федеральный законопроект, по которому автовладелец может получить скидку 50% на штраф за неоплату парковки, если погасит его в течение 20 дней с даты постановления об административном правонарушении. Инициативу планировали внести в Госдуму 26 февраля.

Обозреватель «За рулем» рассказал, что работает на первом этаже и недалеко от его места за окном находится пункт оплаты парковки. По словам собеседника «360», он каждый день слышит, как здоровые обеспеченные мужчины со смартфонами ругаются вслух, поскольку не могут разобраться с паркоматом.

«И со смартфоном то же самое - не все быстро справляются, даже в силу возраста или не очень понятных программ. Сколько раз видел: на улице ко мне подходят люди, спрашивают, как пройти куда-то, при этом у них в руках смартфон. Они на него смотрят и не понимают, хотя вроде как все работает. То же самое с оплатой парковки. <…> Есть апологеты смартфонов, которые очень любят этим пользоваться, они всякие новые программы закачивают. Но если человеку наплевать на это, зачем ему все это нужно?» - резюмировал Колодочкин.

Штрафы ПДД Машины

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