Водители смогут оформить полис ОСАГО на один день

Благодаря новым поправкам появится понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства имеет право заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступит в законную силу через три дня после предоставления документов страховщику», - отметили в документе.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в исключительных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировали в другой стране.

Сюда же относятся покупки автомобиля для следования к месту регистрации. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок определят сами страховые компании.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого нужно выбрать «правильный» месяц для заключения договора.