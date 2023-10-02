Водители нашли способ вернуть права после лишения за езду «под лекарствами»

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Конституционный суд запретил наказывать водителей за управление машиной под воздействием сильнодействующих препаратов. Как пояснили судьи, в КоАП должна появиться такая норма, а в законодательстве - полный перечень лекарств, несовместимых с вождением.

Некоторые автомобилисты таким образом решили вернуть свои права, которые у них отобрали из-за приема отдельных препаратов. В картотеке Верховного суда есть серия однотипных постановлений на эту тему.

«У водителей появился шанс на отмену лишения прав», - отметил адвокат Сергей Радько.

Ранее МВД подготовило проект, который позволяет наказывать водителей, в организме которых были обнаружены вещества, ухудшающие внимание и реакцию. Наказание - штраф в 30 размере тысяч рублей и лишение прав.

В эту категорию вошли нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты. Также проблемы могли возникнуть у автомобилистов, которые принимали лекарства, где есть фенобарбитал. Например, корвалол, валокордин, пенталгин.