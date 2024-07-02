02 июля 2024, 18:21

Водителей старше 80 лет предложили пускать за руль после медосмотра

РИА «Новости»
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Требование об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет предложили внести в закон «О безопасности дорожного движения». С инициативой выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. В распоряжении 360.ru оказался полный текст подготовленного парламентарием законопроекта.

В пояснительной записке отметили, что повторный экзамен на права, а также новое медицинское освидетельствование российские водители проходят раз в 10 лет после истечения срока удостоверения, а также после истечения срока лишения права на управление транспортным средством. Отдельной нормы для пожилых людей в действующем законе нет.

При этом специалисты Минздрава отмечают снижение остроты чувств и проблемы с кратковременной памяти, которые появляются с возрастом. Кроме того, у пожилых людей ухудшаются зрение, слух, реакция, что приводит к росту риска аварий.

Введение повторного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет, помогут выявить заболевания, которые могут повлиять на управление машиной. Это снизит риск серьезных ДТП и защитит всех участников дорожного движения.

Ранее с подобной инициативой в Министерство внутренних дел обратились участники общественной организации «Ветераны России». Они предложили сделать медицинские освидетельствования регулярными для водителей, достигших 75-летнего возраста.

Законы Госдума РФ ПДД Россия Водители
01 июля 2024, 07:54
Корпорации Boeing предложили сделку по делу о неисправных лайнерах
РИА «Новости»
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Минюст США предложит корпорации Boeing Co. признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Детали сделки раскрыло агентство Bloomberg.

На встрече с родственниками и адвокатами погибших в двух авиакатастрофах с участием 737 Max представители Минюста сообщили, что предъявят производителю самолетов обвинение в мошенничестве. До конца недели руководству Boeing предстоит решить, признать себя виновным или рискнуть и предстать перед судом. На корпорацию наложат новый уголовный штраф в размере 243,6 миллиона долларов сверх 243,6 миллиона, уже уплаченных по соглашению об отсрочке судебного преследования на 2021 год.

«Сделка никоим образом не признает, что преступление Boeing унесло жизни 346 человек. Семьи будут решительно возражать против этой сделки о признании вины», - сказал адвокат потерпевших Пол Касселл.

Родственники жертв запрашивали почти 25 миллиардов долларов. Из этой суммы от 14 до 22 миллиардов долларов могли бы выделить на независимый корпоративный мониторинг и совершенствование программ безопасности Boeing.

В мае в США умер второй свидетель по делу о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Бывший аудитор качества одного из поставщиков корпорации скончался от внезапной и скоротечной болезни.

США Авиация Уголовное дело Суд Мошенничество Авиакатастрофы Самолеты Boeing Бизнес
28 июня 2024, 07:37
Рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда в Коми
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Железнодорожное движение по перегону Инта-1 — Угольный в Коми возобновили в полном объеме. Рабочие восстановили размытую насыпь, и открыли второй путь, сообщили РЖД.

«Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график», - объявила пресс-служба компании.

Рабочие восстановили путь, на котором после подмыва насыпи произошел сход поезда № 511 Воркута - Новороссийск. Они возвели новую насыпь, уложили 200 метров рельсошпальной решетки и выровняли этот участок при помощи спецтехники. Движение запустили в 03:42.

Восстановительные работы на месте аварии сняли на видео. Поезд сошел с рельсов 26 июня, на нем ехали 215 пассажиров. Погибли три человека. Один из пострадавших рассказал 360.ru , что сначала показалось, будто в поезде нажали стоп-кран, но потом пассажиров стало бросать в разные стороны. Вагон, в котором ехал мужчина, рухнул в воду.

Железнодорожное движение по перегону Инта-1 - Угольный в Коми возобновили в полном объеме. Рабочие восстановили размытую насыпь, и открыли второй путь, сообщили РЖД.

РЖД Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 15:04
Фейк: Росавиация скрыла данные о количестве самолетов в парках российских авиакомпаний
Unsplash
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В Сети появилась информация о том, что Росавиация якобы скрыла данные о количестве самолетов в парках отечественных авиакомпаний. Однако слухи оказались фейком.

Фейк В интернете начали распространять информацию о том, что Росавиация стала скрывать точное количество самолетов в парках отечественных авиакомпаний. В реестре, где были указаны тип и число воздушных судов каждого перевозчика, якобы осталась только информация о моделях лайнеров.

Правда Росавиация опровергла эту информацию. В комментарии ТАСС представители ведомства отметили, что все данные по-прежнему публикуются. Сведения регулярно обновляются в федеральной государственной информационной системе «Реестр эксплуатантов и воздушных судов».

По данным РИА «Новости» , данные о количестве самолетов в парках российских перевозчиков на официальном сайте пока недоступны из-за проводимой оптимизации. В Росавиации подчеркнули, что перечень отечественных авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен. А данные о численности авиапарка можно получить на интернет-ресурсах ряда отечественных авиакомпаний, в том числе крупнейших, уточнили в ведомстве.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Самолеты Авиакомпании Парки
27 июня 2024, 06:54
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми пересадили в другой состав
Пресс-служба Следственного комитета
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Специальный состав с пассажирами поезда № 511 Воркута — Новороссийск утром 27 июня отправился в пункты назначения. Еще восемь поездов следуют с опозданием, сообщили РЖД.

Специальный состав с пассажирами поезда № 511 Воркута - Новороссийск утром 27 июня отправился в пункты назначения. Еще восемь поездов следуют с опозданием, сообщили РЖД.

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили в пункты назначения по особому графику. Они пересели в специально собранный для них состав около станции Угольный, который в 05:14 отправился в сторону Новороссийска по ускоренному графику. Волонтеры помогли погрузить вещи, принесли воду, еду и покрывала.

Из-за аварии восемь поездов отстали от графика. Это составы из Воркуты, Лабытнанги в Москву и обратно, из Воркуты в Нижний Новгород, из Адлера в Воркуту и из Санкт-Петербурга в Лабытнанги.

Поезд с 215 пассажирами сошел с рельсов 26 июня. Пострадали не менее 40 человек. РЖД заявили, что причиной аварии мог стать подмыв железнодорожного полотна.

РЖД Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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