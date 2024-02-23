Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО со 2 марта

Такой документ необходим тем, кто не собирается долго пользоваться автомобилем.

«Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу», - заявил он.

По его словам, после введения новых правил срок действия у краткосрочных полисов сделали отложенным, как у электронных - не ранее, чем через трое суток после оформления. Это нужно для борьбы с мошенниками, которые оформляют полис ОСАГО сразу после автомобильной аварии.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого следует выбрать «правильный» месяц для заключения договора.