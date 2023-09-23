Водителей предупредили о необычных штрафах от ГИБДД

Читайте нас в:

Водители часто забывают проверять сроки годности у лекарственных препаратов в аптечке. Чаще всего автолюбителетей штрафуют за несоответствие аптечки приказу Минздрава и за просроченные лекарства, отметил Данилов.Отсутствие светоотражающего жилета не является нарушением.

«Однако если водитель вышел без этого элемента одежды в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, его оштрафуют на 800-1000 рублей», - пояснил адвокат.

Нарушение правил перевозки животных также может привести к штрафу, напомнил адвокат. Питомца нельзя перевозить на коленях, на передней панели машины или допускать перемещение по салону. Также водитель будет платить штраф за неправомерное поведение пассажиров. Например, высунутая в окно нога пассажира обойдется водителю в 1000 рублей за взрослого и 3000 за несовершеннолетнего.

Российским водителям напомнили правила дорожного движения, о которых забывают даже опытные водители. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм» , за что ГИБДД может оштрафовать.