22 июня 2024, 01:03

Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД

РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут 22 и 23 июня массовые и сплошные проверки по на дорогах России с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверки пройдут в Ивановской, Пензенской, Рязанской и Магаданской областях, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Алтай и в других регионах страны.

В ГИБДД напомнили, что недопустимо управлять автомобилями при алкогольном опьянении. Сотрудники ДПС проведут проверки на дорогах, прилегающих к местам массового загородного отдыха граждан.

В ведомстве также призвали своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ ранее провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» на Олимпийском проспекте. Они выявили восемь нетрезвых владельцев авто.

ГИБДД Дороги Россия Водители Полиция
20 июня 2024, 11:02
Путин предложил Вьетнаму развивать морской коридор Владивосток — Хошимин
РИА «Новости»
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Одним из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом могло бы стать развитие морского транспортного пути Владивосток — Хошимин. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время визита в Ханой, сообщил ТАСС.

«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту - морскому транспортному коридору Владивосток - Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсирует контейнеровоз», - сказал он.

В 2022 году транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Владивосток - Хайфон - Хошимин - Нинбо - Владивосток. Транзитное время в пути составляло от девяти до 12 дней.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Ханое. Президенты подписали соглашения о сотрудничестве в сферах высшего образования, науки и экономики, меморандум о работе в налоговой сфере и утвердили план совместной работы таможен. Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом России, а То Лам заявил о давней дружбе двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом могло бы стать развитие морского транспортного пути Владивосток - Хошимин. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время визита в Ханой, сообщил ТАСС.

Туризм Торговля Россия Переговоры Владивосток Владимир Путин Вьетнам
18 июня 2024, 19:12
Россиянам рассказали, в какие поезда нельзя заходить провожающим
РИА «Новости»
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Запрещающие провожающим заходить в салоны «Сапсанов» и курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом скоростных составов действуют в полном соответствии с инструкциями и приказами Минтранса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД, которая столкнулась с большим количеством жалоб.

Представители перевозчика заявили, что запрет для провожающих заходить в «Сапсаны» и курсирующие между двумя столицами по Октябрьской железной дороги скоростные поезда появился в конце февраля. Такой приказ выпустило министерство транспорта.

Документ предусматривает полный запрет на вход в «Сапсаны» на начальных и промежуточных станциях следования, так как граница транспортной безопасности установлена по периметру всего вагона, людям без билета пересекать ее нельзя.

«В других поездах дальнего следования провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих», - добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что если стоянка поезда составляет менее пяти минут, то провожающим лучше не заходить в вагон. Помочь с багажом пассажирам могут проводники.

В конце мая РЖД объявило о планах изменить правила провоза домашних животных в электричках и ввести запрет на высадку питомцев без хозяев. Заместитель директора компании Иван Колесников заявил, что новая норма вступит в силу до конца года.

РЖД Правила Запреты Поезда
18 июня 2024, 06:30
Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали
РИА «Новости»
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Ночью 18 июня На Крымском мосту приостанавливали движение транспорта. Проезд вновь открыли спустя чуть более получаса, сообщил информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах переезда в своем Telegram-канале.

Ограничение движения ввели в 00:08. Автовладельцев предупредили, что это временное закрытие.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - заявила администрация.

Проезд вновь открыли 00:47. Движение возобновили.

В середине июня у побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton. После полета над Черным морем беспилотник вернулся на базу Сигонелла в Сицилии и подал аварийный сигнал. Его перемещения отследили при помощи интернет-сервиса.

Крымский мост Крым Дороги
18 июня 2024, 01:52
Госавтоинспекция сможет отказать в регистрации машин, ввезенных для перепродажи
Freepik
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Госавтоинспекция сможет отказывать в постановке на учет машин, которые ввезли в Россию для личного пользования и перепродали в течение года. Такой проект поправок в закон разработали в МВД, сообщили «Известия» со ссылкой источники в правительстве. По мнению правоохранителей, он не позволит недобросовестным продавцам сэкономить на утильсборе.

По данным газеты, проект поправок уже поддержали в правительстве - документ согласован с Минтрансом, Минюстом, Минфином, Минэкономразвития, ФНС, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Государственно-правовом управлении президента РФ.

По существующим нормам, на машины, ввезенные для личного пользования, утильсбор оплачивается по льготному тарифу: он составляет от 3400 до 5200 рублей. Сбор для автомобилей, ввезенных на продажу, значительно выше: от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Это позволяет недобросовестным продавцам ввозить машину якобы для личного пользования, после чего перепродавать. Разработанные поправки призваны остановить эту практику.

Ранее автоэксперт Максим Железняк рассказал, что после повышения утильсбора иномарки могут подорожать на 300 тысяч рублей.

Рубль Законы МВД РФ ГИБДД Россия Машины Правительство РФ

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