Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в выходные

Рейды на нетрезвых автомобилистов состоятся в Рязанской, Калужской, Кировской, Пензенской областях и в других регионах страны.

Полковник полиции Антон Белан напомнил гражданам о недопустимости садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. Он призвал сразу же сообщать сотрудникам полиции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

В рамках проверок автоинспекторы будут останавливать все машины на определенном участке дороги, чтобы оценить состояние каждого автовладельца. За управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения провели на переездах МЖД.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на дорогах в ближайшие выходные, 16–17 марта. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей, сообщили на сайте управления Госавтоинспекции.