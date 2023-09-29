Водитель автобуса в Раменском начал смотреть порно за рулем в час пик
Водитель автобуса в Раменском в утренний час пик решил развлечь себя просмотром порно прямо за рулем. За дорогой мужчина практически не следил и даже несколько раз допустил выезд на встречную полосу.
По данным Shot , пассажиры заметили, чем занят водитель, и сделали ему замечания. А тот в ответ начал убеждать, что порно не смотрел, а просто листал ленту новостей.
«360» обратился за комментарием в «Мострансавто». Представители компании подтвердили факт случившегося, уточнив, что это произошло на маршруте № 29 «Платформа Кратово - платформа Отдых». Водителя уже идентифицировали.
«АО „Мострансавто“ считает такое поведение неприемлемым. Водитель будет отстранен от работы после завершения смены. Принято решение о расторжении с водителем трудового договора», - подчеркнули в пресс-службе.
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