Водитель автобуса в Раменском начал смотреть порно за рулем в час пик

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По данным Shot , пассажиры заметили, чем занят водитель, и сделали ему замечания. А тот в ответ начал убеждать, что порно не смотрел, а просто листал ленту новостей.

«360» обратился за комментарием в «Мострансавто». Представители компании подтвердили факт случившегося, уточнив, что это произошло на маршруте № 29 «Платформа Кратово - платформа Отдых». Водителя уже идентифицировали.

«АО „Мострансавто“ считает такое поведение неприемлемым. Водитель будет отстранен от работы после завершения смены. Принято решение о расторжении с водителем трудового договора», - подчеркнули в пресс-службе.

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