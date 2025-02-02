02 февраля 2025, 14:41

Владелец танкера «Волгонефть-239» назвал число сохранившихся судов

РИА «Новости»
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У владеющей потерпевшим крушение в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239» компании «Волготранснефть» на ходу осталось только одно судно этого типа. Еще четыре требуют ремонта, заявил в комментарии РИА «Новости» представитель фирмы.

Он пояснил, что оставшийся на ходу танкер сейчас находится на Дону. Другие три судна уже проходят ремонт. Еще один аварийный танкер останется в Керчи, куда он пришел.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», - заявил собеседник агентства.

На этой неделе в Краснодарском крае начался демонтаж севшего на мель около мыса Панагия танкера «Волгонефть-239». Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что работы продлятся до конца марта.

Корабли Нефть Реки Крушение танкеров в Керченском проливе
02 февраля 2025, 03:43
Названы лучшие в мире автомобили для покупки в России
РИА «Новости»
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Китайцы назвали лучшие автомобили 2024 года на CTV Automotive Festival. Какие из них продают в России, сообщил агентству «Прайм» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Автомобилем года признан пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery. Жюри выбрали его из списка, в который входили свыше 30 претендентов. В России модель официально представят во втором квартале 2025 года.

Среди авто, получивших награды в других номинациях, Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

На российском рынке из этих машин представлен только SUV Wey 07. Его поставки начались в ноябре прошлого года. Взявший премию «Минивэн года» Roewe iMax 8 DMH также приедет по параллельному импорту.

Ранее автоэксперты спрогнозировали снижение продаж китайских автомобилей в России. В 2025 году ожидается сокращение рынка на 10–20%.

Россия Машины
01 февраля 2025, 19:24
Управление аэропортом Домодедово передали Росавиации
РИА «Новости»
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Контроль за работой аэропорта Домодедово получила Росавиация. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области после ареста всех активов управляющей воздушной гаванью компании «ДМЕ Холдинг», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Кроме управления работой аэропорта, представители агентства получили право доступа к финансовой и юридической документации компании. Также Росавиация может принимать любые решения для обеспечения работы аэропорта.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу», - процитировало агентство судебное решение.

Решение об аресте имущества «ДМЕ Холдинг» Арбитражный суд Московской области вынес в минувший четверг, 30 января, по иску Генеральной прокуратуры.

По сообщениям СМИ, надзорное ведомство обратило внимание на перевод бизнеса владеющей аэропортом компании с Кипра в Россию. В ходе проверки прокуроры выяснили, что у мажоритарных акционеров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана есть гражданство других стран.

По версии надзорного ведомства, предприниматели нарушили закон, запрещающий распоряжаться активами стратегического предприятия без согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Генпрокуратура РФ Суд Аэропорт Домодедово Россия Бизнес Аресты
01 февраля 2025, 00:10
Массовые рейды ГИБДД пройдут по всей России
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на российских дорогах, уделив особое внимание поиску нетрезвых водителей. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов в первые выходные дни февраля. Рейды пройдут в Кировской, Тамбовской, Тверской, Липецкой областях и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными - сообщите об этом в полицию», - сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД отреагируют на подобные сообщения и примут меры.

Белан напомнил, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и опасно, особенно на зимней дороге. Это угрожает не только самому водителю и его пассажирам, но и жизни других участников дорожного движения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что в 2025 году оспорить лишение прав за езду в состоянии алкогольного опьянения практически невозможно без профессиональной юридической поддержки.

Алкоголь ГИБДД Дороги Россия Водители
31 января 2025, 18:05
Kia отзовет из России более 29 тысяч кроссоверов Sportage
Unsplash
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Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Причиной для таких мер стал брак в электрической цепи блока ABS/ESC, который может привести к короткому замыканию и пожару в моторном отсеке. Владельцам таких автомобилей следует сравнить VIN-код с данными в реестре и в случае совпадения записаться в дилерский центр для ремонта. Все работы проведут бесплатно.

Ранее под отзыв подпали 364 китайских автомобиля Tank 500 Blacktrail , у которых нашли проблемы в топливной системе - при низкой температуре там повышалось давление, из-за чего могли произойти утечки. На всех машинах проверят и при необходимости заменят трубки бензобаков.

Россия Машины

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