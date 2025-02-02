Владелец танкера «Волгонефть-239» назвал число сохранившихся судов

Он пояснил, что оставшийся на ходу танкер сейчас находится на Дону. Другие три судна уже проходят ремонт. Еще один аварийный танкер останется в Керчи, куда он пришел.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», - заявил собеседник агентства.

На этой неделе в Краснодарском крае начался демонтаж севшего на мель около мыса Панагия танкера «Волгонефть-239». Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что работы продлятся до конца марта.