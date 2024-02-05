Владельцы китайских машин столкнулись с проблемами в обслуживании

По данным издания, официальные сервисные центры не могут провести полную диагностику таких машин, потому что они не имеют необходимого программного обеспечения и локализации.

Кроме того, на автомобили, ввезенные параллельным импортом, не распространяется гарантийное обслуживание. Покупателям китайских машин посоветовали заранее учесть возможные сложности с обслуживанием и ремонтом, и выяснить, какие запчасти и расходники понадобятся в процессе эксплуатации автомобиля и где его можно будет чинить.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что цены на китайские машины в ближайшее время не снизятся. И даже после начала производства отечественных автокомпонентов автомобили в России не подешевеют.