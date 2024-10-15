15 октября 2024, 16:33

«Витязь-Аэро» не сможет восстановить аннулированные сертификаты из-за нарушений закона

РИА «Новости»
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Аннулированные сертификаты камчатской вертолетной авиационной компании «Витязь-Аэро» не подлежат восстановлению. Об этом сообщили на сайте Минтранса России.

«В ходе внеплановой проверки авиакомпании специалисты службы выявили в „Витязь-Аэро“ грубые нарушения воздушного законодательства», - подчеркнули в министерстве.

Приказ об аннулировании сертификата для выполнения коммерческих воздушных перевозок «Витязь-Аэро» 14 октября подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он поручил Камчатскому МТУ федерального агентства аннулировать у компании свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

Ранее «Витязь-Аэро» лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Это произошло после авиакатастрофы на Камчатке.

Вертолеты Авиация Законы Авиакомпании
12 октября 2024, 11:11
Шесть бортов ушли на запасные аэродромы во время закрытия аэропорта в Казани
РИА «Новости»
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Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Казани сняли. За время их действия на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Все ограничения на прием и выпуск воздушных судовв аэропорту Казани сняты в 10:00 по Москве. В период действия ограничений шесть летевших в Казань воздушных бортов ушли на запасные аэродромы в Нижнекамск, Ульяновск и Самару», - заявил он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

«Экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом», - добавил представитель Росавиации.

Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку гражданских самолетов с 08:40 12 октября. Что именно стало причиной введения такого режима, не сообщалось.

Казань Самолеты
12 октября 2024, 10:02
На трассе «Иртыш» в Курганской области полностью перекрыли движение из-за снега
РИА «Новости»
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Временное ограничение на передвижение некоторых видов транспорта ввели на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Движение пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. На регион обрушились снег, метели, начались снежные заносы и гололедица.

«С 22:00 (по местному времени) 11 октября 2024 года вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“», - указали в ведомстве.

По предварительной информации, ограничение снимут в 10:00 по местному времени 12 октября. Время могут изменить, если погодные условия не изменятся, отметили в Росавтодоре.

Москвичей предупредили о похолодании в выходные дни. Последним теплым днем осени назвали 11 октября. В воскресенье столбики термометра опустятся до 8 градусов.

Курганская область Дороги Погода Автобусы
11 октября 2024, 21:32
Сотни россиян лишились новых машин из-за «казахстанской схемы»
РИА «Новости»
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Госавтоинспекция изъяла у россиян более 800 иномарок, привезенных через Казахстан по параллельному импорту и продававшихся в автосалонах. Новые владельцы не знали, что эти машины фигурировали в крупной мошеннической схеме, сообщила «Газета.ru».

В 2023 году аферисты убедили жителей Казахстана за вознаграждение в 400 тысяч рублей взять на себя кредиты на автомобили японских и корейских марок, которые останутся работать в таксопарках и автопрокате. Преступники пообещали самостоятельно вносить платежи, но в результате подделали договоры купли-продажи, продали машины в Россию и исчезли. Когда банки начали требовать деньги, обманутые казахстанцы обратились в полицию. Она возбудила уголовные дела и объявила авто в розыск.

В России машины продавались в автосалонах как привезенные по параллельному импорту. Они имели все необходимые документы, в том числе электронный паспорт технического средства и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, поэтому новые владельцы ничего не подозревали. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил, что при визите в ГИБДД машины изымали. В общей сложности афера затронула более 800 автомобилей.

Автоюрист Николай Лагун в интервью «Известиям» посоветовал оставаться начеку даже при покупке машины у официальных дилеров. Он сообщил, что нередко продавцы навязывают дополнительные услуги или указывают в объявлении заниженную стоимость.

Казахстан ГИБДД Мошенничество Бизнес Машины
08 октября 2024, 03:27
Названы самые надежные поддержанные авто из Китая
Freepik
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В России на вторичном рынке можно купить целый ряд надежных китайских автомобилей с пробегом. Об этом «Газете.ru» сообщили автодилеры «Автодом».

«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования. Так, Omoda С5 сохранит до 89% от первоначальной цены», - объяснили в компании.

Почетное место среди надежных машин занял Changan Uni-K - через трехлетний эксплуатационный срок он сохранит до 87% от своей изначальной стоимости. К надежным китайским моделям с пробегом также отнесли Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости).

Такой же высокой оценки удостоились GAC GS8 и Kaiyi e5 с показателями 84% и 90% соответственно. В рейтинг самых надежных подержанных авто из КНР попали Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов предупредил, что китайские производители начнут поднимать цены на автомобили постепенно. Они будут обращать внимание на реакцию российского рынка, чтобы корректировать дальнейшее повышение.

Модели Рейтинги Россия Машины Китай

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