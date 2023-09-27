Вестибюли двух станций метро в Москве закроют на вход в вечерний час пик

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В ведомстве уточнили, что в это время будут закрыт северный вестибюль станции «Калужская» Калужско-Рижской линии и вестибюль № 1 станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (выходы 7-10). Они будут доступны только для пересадки между станциями и выхода в город.

«Ограничения на вход сделают пересадку комфортнее и быстрее», - сообщили в дептрансе.

Пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Калужская» (выходы 1-4) и вестибюлем № 2 станции «Воронцовская» (выходы 11-12). Также альтернативой может стать использование бесплатной наземной пересадки.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что протяженность линий метро в Москве выросла более чем в полтора раза за 12 лет.