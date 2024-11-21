21 ноября 2024, 21:27

В трех аэропортах Москвы сообщили о массовых задержках рейсов

РИА «Новости»
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В московских аэропортах перенесли время вылета и прилета многих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в Шереметьеве, Внукове и Домодедове.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту Шереметьево переносили время вылетов в Якутск, Киров, Барнаул, Белград и в Новосибирск. Речь шла о самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и Air Serbia.

Некоторые рейсы задержали на несколько часов. Борт из Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» вместо прибытия в 19:05 ожидается в 21:45.

Москву и Подмосковье в четверг, 21 ноября, накрыл шквалистый ветер с дождем.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил россиянам, что в случае задержки рейса или его отмене можно вернуть деньги , если в этом был виноват именно перевозчик. Пассажиры, опоздавшие на посадку из-за плохой работы службы воздушной гавани или незаконного задержания тоже вправе это сделать.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Аэропорт Внуково Москва
20 ноября 2024, 23:44
Опытный образец Ту-214 из российских деталей впервые взлетел
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Программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Он уточнил, что борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе создание двучленной кабины», - пообещал Тимофеев.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера.

Как напомнил «Интерфакс» , главный российский перевозчик - «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если в новой места в кабине оставят только для командира и второго пилота.

Самолет выпускается ограниченной серией Казанским авиастроительным заводом. После введения санкций правительство России объявило о запуске серийного производства обновленных Ту-214. В утвержденной кабмином программе по развитию российской авиаотрасли до 2030-го года перевозчики должны получить 990 самолетов отечественного производства. В их число включили Ту-214.

Самолеты Россия Импортозамещение
20 ноября 2024, 04:34
Макет реконструкции Сухумского аэропорта показали в Москве
Unsplash
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В Москве на выставке «Транспорт России» показали макет реконструкции международного аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинбы, который планируют ввести в эксплуатацию летом 2025 года. Об этом заявил ТАСС посол Абхазии в России Алхас Квициния.

«Для нас запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием, считаю это большой заслугой прежнего руководства республики. Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии, особенно восточной части страны», - заявил дипломат.

По его словам, открытие аэропорта позволит туристам без проблем прилетать в Абхазию и улетать, так как во время курортного сезона на переходе через границу по реке Псоу часто бывают большие очереди.

Квициния добавил, что здание аэропорта вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж. Последним смогут воспользоваться и туристы.

Реконструкцией аэропорта занимается российская компания «Инфраструктурное развитие». Сама авиагавань находится в 18 км от столицы Абхазии.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал реконструкцию аэропорта и расширение федеральной трассы М-8 «Холмогоры» до четырех полос.

Авиация Абхазия Москва
14 ноября 2024, 01:32
Автомагистрали призвали разогнать до 150 км/ч. Почему на это никто не пойдет
РИА «Новости»
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В Госдуме рассматривают возможность поднять допустимый порог скорости на новых российских автомагистралях до 150 километров в час. Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что власти вряд ли примут такое решение.

Если поправки все же утвердят, некоторые водители смогут разгоняться до 169 километров в час и не нарываться на штрафы. По мнению эксперта, здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей.

«Все-таки правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений. То есть это <…> принцип, который обязывает власть обеспечить безопасность дорожного движения», - объяснил Лев Воропаев.

Он напомнил, что среди показателей эффективности власти выделяют и коэффициент безопасности дорожного движения. В каждом регионе ведут статистику ДТП, учет погибших и пострадавших.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 километров в час», - резюмировал Воропаев.

В Подмосковье снизилась смертность на дорогах. За 10 месяцев 2024 года в регионе насчитали ДТП с пострадавшими и погибшими на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.

Законы Госдума РФ Правила ГИБДД Дороги Машины
11 ноября 2024, 23:57
Автоэксперт назвал главный минус в маркировке запчастей для машин
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Эффект от эксперимента по маркировке автозапчастей в России будет небольшим. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Так он прокомментировал предложение Минпромторга РФ по маркировке запчастей для борьбы с контрафактной и некачественной продукцией. В первую очередь отметки решили поставить на свечах зажигания, фильтрах и некоторых видах стекол.

По словам Лигачева, такую инициативу продвигают российские производители автозапчастей. Для них процесс маркировки не представляет труда и не требует много денег.

«Если мы говорим про импорт, то большинство крупных дистрибьюторов <…> иностранных автомобилей [в России], в частности, китайские большинство, они еще пока про это даже не слышали, и как это все будет происходить, пока непонятно», - сказал Лигачев.

По его мнению, иностранные производители вряд ли начнут делать отдельные маркированные партии для российского рынка.

Россия Машины Деньги

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