В РЖД объяснили цены на билеты из Анапы по 90 тысяч рублей

По данным издания, предложение билетов на поезда значительно выросло по сравнению с прошлым годом, но бесконечно увеличивать его невозможно из-за ограниченной пропускной способности железных дорог. Поэтому уже в мае возник дефицит, который к августу усугубился ценами на билеты.

Оставшиеся к нынешнему моменту варианты предусматривают пересадки, например в Ростове-на-Дону. При этом ехать большую часть дороги пассажиру, решившемуся купить такой билет, предстоит в отдельном купе с душем.

Федеральная пассажирская компания, комментируя ситуацию, объяснила, что таких денег стоят билеты в спальные вагоны и вагоны класса люкс.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», - объяснили там.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин призвал покупать обратные билеты с отдыха на море заранее.