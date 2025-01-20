20 января 2025, 09:25

В России захотели увеличить на треть выплаты по ОСАГО

РИА «Новости»
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Депутаты выступили с предложением увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО. Соответствующий законопроект представят в Госдуме 20 января, сообщил RTVI.

В законопроекте предлагается увеличить выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч рублей до 650 тысяч. Если же повреждены только машины, выплаты предлагается повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.

«Тарифы при этом живут своей жизнью - растут, а выплаты как будто в заморозке еще с 2014 года», - рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Проект предлагает увеличить страховые суммы на 30%. При этом важно отметить, что данное изменение не должно автоматически привести к увеличению предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал инициативу Нилова «постепенной историей, которая имеет право на жизнь». По его словам, страховые компании будут активно противостоять таким нововведениям, однако он уверен, что надо двигаться в этом направлении, и оно правильное.

В то же время специалист предложил адаптировать в России опыт Белоруссии в сфере страхования. В этой стране тарифы для водителей разных категорий ниже, а выплаты в белорусских рублях эквивалентны 10 тысячам евро в случае ущерба имуществу и здоровью.

С 27 января 2025 года в России будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. Это нововведение позволит страховщикам более точно рассчитывать стоимость полиса. По мнению экспертов, тарифы для «безубыточных водителей» станут ниже, в то время как для клиентов с высоким уровнем риска - повысятся. Изменения коснутся как базовых ставок, так и некоторых коэффициентов, включая территориальный коэффициент для некоторых городов.

Рубль Госдума РФ Депутаты ОСАГО
20 января 2025, 09:08
Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе
Unsplash
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В Севастополе приостановили работу паромов и катеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», - заявили в ведомстве.

Причину такого решения не уточнили. Пассажирам организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.

Upd: морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщили в дептрансе.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма. Ранее мероприятие анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В начале января в проливе Босфор временно закрыли движение судов - спасатели искали брата и сестру, без вести пропавших в ноябре 2024 года. На тот момент никаких следов исчезнувших в море родственников не нашли.

Крым Севастополь
20 января 2025, 02:59
Минтранс утвердил скидки на детские авиабилеты
РИА «Новости»
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Вступил в силу приказ Минтранса о бесплатном полете для детей до двух лет и со скидкой 50% до 12-летнего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скидка 100% предназначена для детей до двух лет с одним сопровождающим без предоставления места и только на внутренних рейсах. С отдельным местом достанется билет за полцены.

На скидку 50% смогут претендовать также пассажиры в возрасте от двух до 12 лет при наличии гражданства России.

На международные перелеты предусмотрена скидка 90%. Ей смогут воспользоваться дети до двух лет. Исключением станут лишь билеты в бизнес-классе и на субсидированные перевозки. Минтранс также запретил авиакомпаниям сажать детей и родителей не на соседние места.

Сэкономить на путешествиях можно в межсезонье. Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сообщил, что в этот период проезд и проживание подешевеет до 40%.

Авиация Минтранс РФ Деньги
19 января 2025, 20:49
SSJ начал подготовку к аварийной посадке в Шереметьеве
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet рейсом Москва — Саранск запросил аварийную посадку в Шереметьеве из-за технической неисправности. На его борту 66 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил источник 360.ru.

Аварийная посадка потребовалась из-за неисправности индикации шасси. Предположительное время прилета в Шереметьево - 20:49. Экстренные службы подготовились к встрече самолета.

Международный аэропорт Саранск на онлайн-табло предупредил о задержке рейса FV 6827 из Шереметьева. Рейс осуществлялся авиакомпанией «Россия».

Авиация Самолеты Аэропорт Шереметьево
19 января 2025, 03:52
В России вступят новые правила регистрации авто. Что изменится
РИА «Новости»
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Регистрация машин в ГИБДД ускорится благодаря новым правилам, которые вступят в силу 1 марта. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил об этом агентству «Прайм».

Для регистрации транспортного средства больше не понадобится полис ОСАГО. Миронов заявил, что это ускорит процесс постановки на учет и упростит работу Госавтоинспекции.

«Собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличия страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», - предупредил он.

Россияне смогут обезопасить себя от уплаты штрафов за новых собственников своих старых машин. При заключении договора через «Госуслуги», перехода прав собственности по решению суда или оформления сделки у нотариуса можно прекратить регистрацию авто сразу после продажи.

В то же время в России прозвучало предложение повысить штрафы за отсутствие ОСАГО. Специалист по страхованию Екатерина Демешева объяснила, что до сих пор владельцам мощных машин дешевле выплатить штраф, чем оформить полис.

ГИБДД Машины ОСАГО

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