В России вступят новые правила регистрации авто. Что изменится

Для регистрации транспортного средства больше не понадобится полис ОСАГО. Миронов заявил, что это ускорит процесс постановки на учет и упростит работу Госавтоинспекции.

«Собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличия страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», - предупредил он.

Россияне смогут обезопасить себя от уплаты штрафов за новых собственников своих старых машин. При заключении договора через «Госуслуги», перехода прав собственности по решению суда или оформления сделки у нотариуса можно прекратить регистрацию авто сразу после продажи.

В то же время в России прозвучало предложение повысить штрафы за отсутствие ОСАГО. Специалист по страхованию Екатерина Демешева объяснила, что до сих пор владельцам мощных машин дешевле выплатить штраф, чем оформить полис.