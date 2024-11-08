В России начали продавать Citroen С4 калужской сборки

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На одном из сайтов, указали в материале, появилось объявление о продаже седана Citroen C4. Авторы сделали акцент на калужской сборке, что подтверждается номером VIN.

Предположительно, автомобиль могли собрать из машинокомплектов Peugeot-Citroen, оставшихся после заморозки работы компании в России.

Серийное производство Citroen C5 Aircross запустили на мощностях завода «ПСМА Рус» в марте 2024 года. Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что французские автопроизводители должны обижаться на себя в ситуации с запуском производства автомобилей Citroen в России.

В августе прекративший выпуск своих автомобилей в России в 2022 году южнокорейский автоконцерн Hyundai подал около 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков.