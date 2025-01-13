В Росавиации ответили на приостановку рейсов China Southern в Москву

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Он уточнил, что три указанных перевозчика каждую неделю выполняют 17 регулярных рейсов между Москвой и Пекином. Перелеты проходят на широкофюзеляжных самолетах.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», - объяснил представитель ФАВТ.

По словам Кореняко, если будет наблюдаться рост спроса среди пассажиров, то «Аэрофлот» готов увеличить количество рейсов на линии.

Китайская авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин до конца марта. По оценкам АТОР, приостановка полетов затронет 15-17 тысяч путешественников.