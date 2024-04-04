04 апреля 2024, 01:28

В МВД объяснили увеличение очередей в ГАИ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Очереди в ГИБДД увеличились из-за сезонного увеличения потока, данные о дефиците талонов некорректны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«В некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди <…> Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что эта информация некорректна», - написала она.

По словам Волк, очереди стали длиннее из-за вступивших в силу изменений в правила экзаменации на право управления автомобилем, выдачи водительских прав, а также сезонным повышением количества регистраций и поставок на учет машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об изменениях правил сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 апреля. По его словам, теперь будущим шофером придется дольше ждать пересдачи в случае провала экзаменации.

МВД РФ Правила ГИБДД Россия Машины
03 апреля 2024, 13:14
Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группа «Аэрофлот» и госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в московских аэропортах. Об этом РБК рассказал представитель авиакомпании.

Новая схема позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до трех миллиардов рублей в год. Над оптимизацией воздушного движения работали с июля 2023 года по январь 2024-го.

«С 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково», - написали авторы материала.

Ранее московские аэропорты усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее приезжать в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, чтобы не опоздать на рейсы. Нововведения установили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Новый год
03 апреля 2024, 08:35
Оползень сорвал график движения поездов в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс - Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Оползень произошел 2 апреля в 22:59. Из-за коммунальной аварии 70 кубометров грунта и обломков бетонных конструкций обрушились на железную дорогу в районе 1955-го километра пути Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опоры контактной сети получили повреждения.

«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», - объявила пресс-служба.

Грязевая масса сошла на пути между станциями Дагомыс и Мамайка в Лазаревском районе, сообщило МЧС Краснодарского края. Пострадал нечетный путь, поезда пустили в реверсивном режиме по четному пути со снижением скорости в районе аварии. По данным спасателей, два поезда задержали примерно на час.

В феврале сель сошел на перегоне Дагомыс - Лоо. Пассажирам организовали промежуточную пересадку на автобусы.

РЖД Сочи Поезда Краснодарский край
01 апреля 2024, 12:02
Время пришло. Москвичам посоветовали «переобуть» авто
Читайте нас в: Google Новости
Московским автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, чтобы избежать аварий и снизить износ шин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю <…> Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», - сказал Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что резину нужно менять, так как только столбик термометра начинает держаться выше нуля даже ночью. Ликсутов напомнил, что в теплое время у зимних шин плохое сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. Ездить с зимней резиной круглый год нельзя.

В России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также автомобилистам рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.

Дороги Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
31 марта 2024, 04:46
Иностранные водительские удостоверения в России будут действовать один год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С 1 апреля в России изменятся некоторые правила дорожного движения. Зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год или до получения водителем вида на жительства или российского гражданства. Ознакомиться с законопроектом можно на портале правовой информации.

«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения <…> признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона», - говорится в документе.

Изменения в законе не распространяются на граждан Белоруссии.

В течение года пребывания в России иностранцы смогут получить российские права, сдав теоретическую часть экзамена.

Ранее стало известно, что ГИБДД с 1 апреля начнет требовать СНИЛС для получения водительских прав. Это требование не распространяется на иностранных граждан, сотрудников консульств и дипмиссий.

А вот экзамен по вождению станет проще : сдающем разрешили допускать несколько незначительных ошибок.

Законы ГИБДД Россия Экзамены Водители

Новости по теме