В МВД объяснили увеличение очередей в ГАИ

«В некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди <…> Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что эта информация некорректна», - написала она.

По словам Волк, очереди стали длиннее из-за вступивших в силу изменений в правила экзаменации на право управления автомобилем, выдачи водительских прав, а также сезонным повышением количества регистраций и поставок на учет машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об изменениях правил сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 апреля. По его словам, теперь будущим шофером придется дольше ждать пересдачи в случае провала экзаменации.