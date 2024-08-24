24 августа 2024, 05:55

В Москве временно закрыли некоторые станции метро на красной ветке

Freepik
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Участок «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Москвичам рекомендовали воспользоваться бесплатными автобусами КМ (компенсационных маршрутов). Транспорт будет ездить с 5:25 до 02:00 с остановками «Филатов Луг», «Саларьево», «Ольховая», «Прокшино» и «Новомосковская». В выходные будут курсировать примерно 30 автобусов с интервалами около двух минут. В будние дни появится свыше 110 автобусов, которые будут приезжать каждые 30 секунд.

Ранее стало известно, что в Московской области завершили работы по ликвидации 120 опасных переходов через железную дорогу. Для повышения безопасности с начала года установили около одного километра ограждений вдоль путей, 300 метров из которых - это железобетонные конструкции.

Участок «Саларьево - Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Метро Метро Москвы Москва
22 августа 2024, 15:53
Решили подзаработать. Автоэксперт объяснил рост цент на отечественные авто
Unsplash
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Цены на отечественные легковушки с 13 по 19 августа выросли в среднем на 1,28%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. При этом стоимость иномарок за этот период почти не изменилась. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал 360.ru, что на фоне инфляции продавцы российских машин решили подзаработать.

«Спрос определяет предложение. Сейчас все находятся в ожидании утильсбора и других различных историй со ставками рефинансирования. Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», - заявил он.

Рынок России сейчас «шатается», на фоне инфляции ожидается подорожание иномарок. Но спрос на машины не снижается. Продавцы, наблюдая за процессом, решают заработать на этом, отметил Попов. По его мнению, в целом стоимость машин поднимется.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», - отметил собеседник 360.ru.

Другой автоэксперт Максим Железняк тоже предположил, что из-за утильсбора цены на автомобили вырастут до 20%. При этом речь идет в основном о машинах с объемом двигателя от одного до двух литров.

Россия Иномарки Машины История Росстат Инфляция
19 августа 2024, 18:09
Подвоза не будет. Таксисты останутся без работы из-за новых правил с 1 сентября
Pxhere
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Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия», к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.

Сейчас среди самозанятых водителей разрешение на деятельность есть только у 1,5% от общего числа. От работников таксопарков - 60%, и в основном это москвичи.

«Таким образом, получается, что только 25% водителей сегодня имеют разрешение на работу в такси», - сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы получить такое разрешение нужно выполнить несколько требований, в том числе перекрасить машину в необходимые цвета, вести путевой лист. На данный момент большая часть таксистов находится в серой зоне и не может легализоваться.

По новым требованиям, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей - для юридических лиц.

Однако лидер общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что пока агрегаторы продолжат принимать заказы от нелегальных таксистов , сама система ОСГОП не будет эффективно работать. Он назвал нововведение «пшиком».

Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия» , к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.

1 сентября Правила Работа Такси Машины Водители Самозанятые
19 августа 2024, 15:04
Самолет «Байкал» предложили покупать за 455 миллионов в 2025 году
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Стоимость самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, в первый год поставок — 2025-й — составит 455 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании, письмо оказалось в распоряжении РБК.

Согласно обращению, начиная с 2025 года стоимость самолета будет увеличиваться на 4% ежегодно, и к 2032 году цена достигнет 587 миллионов рублей (конечная стоимость уточняется после согласования окончательной спецификации). ГТЛК предлагает эксплуатантам заключать лизинговые соглашения на 10 лет, при этом ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 миллиона рублей в месяц.

Лизингодатель попросил авиакомпании сообщить, кто готов заказывать самолет на таких условиях, а также, в случае отсутствия интереса из-за высокой ставки лизинга, уточнить, какая ставка была бы для них более приемлемой.

На протяжении работы над созданием «Байкала» его стоимость уже несколько раз изменялась. В условиях конкурса Минпромторга на разработку данного самолета указывалось, что его цена не должна превышать 120 миллионов рублей.

Ранее в правительстве заявили о планах до 2030 года поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства.

Стоимость самолета «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, в первый год поставок - 2025-й - составит 455 миллионов рублей. Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании, письмо оказалось в распоряжении РБК.

Самолеты
16 августа 2024, 05:10
Россиянам назвали четыре бюджетных кроссовера с оригинальным дизайном
РИА «Новости»
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За 1,5 миллиона рублей в России можно купить надежный городской кроссовер с оригинальным дизайном. Журнал «За рулем» назвал четыре модели с оптимальным соотношением цены и качества.

Специалисты посоветовали выбрать Kia Soul второго поколения с автоматической коробкой передач. Из-за особенностей этой модели при покупке придется проверить двигатель, а именно состояние цепи газораспределительного механизма и впускных клапанов.

Любителям яркого внешнего вида подойдет Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска. Для того, чтобы машина исправно работала, сразу после покупки нужно заменить масло в вариаторе и отрегулировать зазоры клапанов.

В эту же сумму уложится переднеприводный Skoda Yeti 2016–2017 годов выпуска или полноприводный на пару лет старше. Четвертой стоящей моделью станет Jeep Renegade. Автор статьи рекомендовал перед приобретением осмотреть декоративные элементы салона и покрытие кузова на предмет сколов.

С начала 2024 года траты россиян на новые автомобили увеличились вдвое, сообщил RT. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил ажиотаж тем, что автовладельцы обратили внимание на китайский автопром.

Машины Деньги Покупки

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