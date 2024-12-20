В Москве установили первую шериф-балку на аварийном участке дороги

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Специальную панель с проблесковыми маячками установили на 27-м километре Калужского шоссе по направлению в область, в районе деревни Сосенки.

«Такое решение было принято для снижения уровня аварийности - с начала года на участке произошло три ДТП. Причина - несоблюдение скоростного режима», - уточнили в департаменте.

Водители смогут издалека увидеть огни шериф-балки, поймут, что впереди опасный участок и успеют снизить скорость за 500 метров до него. Это поможет избежать резкого торможения.

В ведомстве надеются, что после установки шериф-балки на этом участке больше не будет аварий.

Ранее в Новой Москве в результате аварии пострадали мать и 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ЗЧМТ и разрывов барабанной перепонки левого уха.