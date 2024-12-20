20 декабря 2024, 03:46

В Москве установили первую шериф-балку на аварийном участке дороги

РИА «Новости»
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В Москве Центр организации дорожного движения установил первую в столице световую панель «шериф-балку», имитирующую красно-синие огни патрульного автомобиля ДПС. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

Специальную панель с проблесковыми маячками установили на 27-м километре Калужского шоссе по направлению в область, в районе деревни Сосенки.

«Такое решение было принято для снижения уровня аварийности - с начала года на участке произошло три ДТП. Причина - несоблюдение скоростного режима», - уточнили в департаменте.

Водители смогут издалека увидеть огни шериф-балки, поймут, что впереди опасный участок и успеют снизить скорость за 500 метров до него. Это поможет избежать резкого торможения.

В ведомстве надеются, что после установки шериф-балки на этом участке больше не будет аварий.

Ранее в Новой Москве в результате аварии пострадали мать и 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ЗЧМТ и разрывов барабанной перепонки левого уха.

ДТП Дороги Машины Москва
18 декабря 2024, 15:34
Российские автодилеры приготовились к уходу китайских брендов
РИА «Новости»
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Не набравшие достаточной клиентской базы китайские автопроизводители покинут российский рынок в 2025 году. Такой прогноз в комментарии агентству «Автостат» сделал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Он пояснил, что не все китайские модели заинтересовали покупателей, а низкая доходность работающих в России дилерских центров приведет к их закрытию.

«С высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», - перечислил Иванов.

Представитель автодилера добавил, что причин для снижения модельного ряда среди китайских автомобилей он не видит.

«Есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте», - пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас эти автомобильные производители ведут упорную борьбу за клиентов, предлагая модели в ценовой категории от двух до трех миллионов рублей. При этом остается открытой ниша премиальных машин, которую могут занять новые китайские производители.

По итогам ноября средняя стоимость новой иномарки на российском авторынке составила 3,7 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Они отметили, что основную долю (70%) занимают китайские автомобили.

Россия Иномарки Машины Китай
17 декабря 2024, 02:56
«Аэрофлот» запустил продажи субсидируемых билетов
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 2025 год. Географию таких перелетов расширили до 23 направлений, сообщили на сайте авиаперевозчика.

В программу включены в том числе и дальневосточные рейсы. По льготным билетам пассажиры смогут улететь в Москву из Благовещенска, Магадана, Хабаровска и ряда других городов. Льготы будут действовать и при покупке билетов в обратном направлении.

Кроме того, в списке субсидируемых есть перелеты внутри Дальневосточного федерального округа и Сибири. Стоимость билетов будет зависеть от направления. Цены варьируются от 9,2 до 10,2 тысячи рублей для взрослых и до 6,7 тысячи рублей для детей.

Ранее «Аэрофлот» стал первым в России перевозчиком, который использует долгосрочную аренду воздушного транспорта. В авиации это называется «мокрым» лизингом. Первым партнером корпорации стала авиакомпания iFly.

Авиация Льготы Аэрофлот Россия
13 декабря 2024, 13:38
Огромная пробка из грузовиков образовалась на российско-казахстанской границе
РИА «Новости»
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Около 500 грузовиков застряли в пробке на пункте пропуска «Сырым» на границе России и Казахстана. Причиной затора стало ухудшение погоды, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

«На автомобильном пункте пропуска „Сырым“ наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации», - заявили в пресс-службе.

В комитете добавили, что непогода разбушевалась на территории Западно-Казахстанского региона и Самарской области. Там наблюдается сильный снегопад, гололедица и метель.

В начале декабря 2,6 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Белоруссии и Европейского союза. Перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» скопилось 990 фур, перед литовским КПП - около 1080 большегрузов. Меньше всего фур прошло через пункт пропуска «Мядининкай». Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии регулярно фиксируют очереди на границе с европейскими государствами.

Казахстан Грузовики Пробки Россия Погода
10 декабря 2024, 15:36
Штрафы за нарушение ПДД повысят в России с 1 января
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Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддержал предложение о введении новых норм, направленных на увеличение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Какие изменения ждут водителей? Во-первых, ужесточение наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое привело к легкому или среднему ущербу здоровью. Штраф за него составит от 3,7 до 7,5 тысяч и от 15 до 37 тысяч рублей соответственно.

В законопроекте уточняется, что за превышение скорости на 20–40 км/ч размер штрафа составит 750 рублей вместо 500. Если же скорость будет превышена на 40–60 км/ч, то штраф возрастет с 1–1,5 до 2–2,5 тысячи рублей.

Ранее автоюрист Лев Воропаев отметил, что российские водители не восприняли всерьез информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД.

По мнению эксперта, новая мера не окажет значительного влияния на статистику аварийности. Однако есть один фактор, который действительно способствовал снижению числа ДТП - это установка камер автоматической фото- и видеофиксации.

Штрафы ПДД Россия

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