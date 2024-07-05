В Госдуме предложили выдавать водительские права в России на новый срок

Изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предложила внести группа из пяти депутатов - членов партии «Новые люди», в том числе Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Они призвали продлить срок действия национального водительского удостоверения до 15 лет в случае, если водителя не привлекали к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения при ДТП по его вине.

По мнению депутатов, это избавит водителей от необходимости так часто проходить медосмотр, собирать документы и платить госпошлину в размере двух тысяч рублей. В пояснительной записке указали, что продление срока действия прав станет стимулом для езды без нарушений.

Госдума в июне одобрила нововведение при регистрации авто. Из списка обязательных документов исключили полис ОСАГО.