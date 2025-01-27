В ГД предложили не эвакуировать машины у водителей без документов на авто

Парламентарий напомнил, что сейчас отсутствие документов на машину считается основанием для изъятия автомобиля. В большинстве случаев, водители просто забывают их дома. Обычно такие происшествия решают быстро - шоферы просят домочадцев привезти забытые документы.

«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне», - убежден Нилов.

В начале января медипространство взорвала новость о том, что водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. Вскоре оказалось, что в Минтрансе отказались от идеи вводить новые поправки в ПДД из-за технических сложностей и возможного возмущения граждан.