29 января 2025, 06:26

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

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В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал Кореняко.

Ранее ограничения в Пулково вводили в 02:56 по московскому времени.

На прошлой неделе в международном аэропорту Уфы тоже приостановили прием и выпуск самолетов. Как заявили в пресс-службе авиагавани, такую меру приняли для «обеспечения безопасности полетов».

В этот же день вводили план «Ковер» в аэропортах Нижнекамска и Казани. Как отметили журналисты Telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за угрозы атаки БПЛА.

Санкт-Петербург Самолеты
29 января 2025, 09:48
Журналист показал реакцию чиновников на идею Путина пересадить их на российские авто
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин предложил чиновникам и сотрудникам госкомпаний пересесть на отечественные автомобили. Об их первой реакции рассказал в своем Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.

Глава государства накануне побывал на АвтоВАЗе, где ему показали новую машину «Лада-Искра». Путин пошутил, что «ранняя кончина» автогиганта отменяется, а также выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные транспортные средства.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который передвигается на немецкой БМВ, передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», - не растерялся министр.

Путин во вторник заявил, что процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца, однако пока это не удалось сделать окончательно.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин
28 января 2025, 20:02
Путин потребовал завершить пересадку чиновников на отечественные машины
РИА «Новости»
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Процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца. Но окончательно сделать это пока не удалось, отметил в ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из препятствий является сложность в определении российского автомобиля и считать ли отечественными машины, только собранные на заводах страны.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - привел слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вопрос с использованием отечественных машин уже практически удалось решить для государственных компаний. Путин отметил, что это одна из мер поддержки отечественного машиностроения.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал заменить все машины в служебном автопарке на отечественные. Он пояснил, что в России есть марки Lada, Aurus и «Москвич», которые не уступают иномаркам. Кроме того, это станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин Заводы
28 января 2025, 19:16
МВД опровергло массовое аннулирование электронных ПТС для иномарок
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Сообщения о массовом аннулировании электронных паспортов транспортных средств (ПТС), ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаты утилизационного сбора опровергли в Госавтоинспекции МВД России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это две не связанных между собой процедуры.

В Госавтоинспекции напомнили, что все основания для прекращения регистрации машин прописаны в профильном федеральном законе. В этом списке аннулирования электронного паспорта транспортного средства нет.

Единственное, что грозит водителю, утратившему электронный ПТС, - проблема с постановкой машины на учет.

Вопросы по взысканию неуплаты утилизационного сбора решают сотрудники таможни, пропускающие иномарки в Россию, а также Федеральной службой судебных приставов, которые могут принудить должника к погашению выплаты.

Базовая ставка утилизационного сбора в 2025 году осталась прежней и составила 20 тысяч рублей. Изменения коснулись только повышающих коэффициентов , зависящих от возраста автомобиля и объема его двигателя.

К примеру, утильсбор за трехлетнюю иномарку с двигателем в один литр составит 180,2 тысячи рублей. Но если машина старше трех лет, сумма увеличится до 460 тысяч рублей. Самыми дорогими назвали гибриды, способные ездить на электрических двигателях и ДВС. Утильсбор за машину такого типа старше трех лет составит 1,174 миллиона рублей.

Законы МВД РФ Россия Иномарки Машины Водители
27 января 2025, 10:05
В ГД предложили не эвакуировать машины у водителей без документов на авто
РИА «Новости»
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В России предложили не эвакуировать автомобили, если у водителей не окажется с собой документов на транспорт. Такую инициативу предложил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с документом ознакомился ТАСС.

Парламентарий напомнил, что сейчас отсутствие документов на машину считается основанием для изъятия автомобиля. В большинстве случаев, водители просто забывают их дома. Обычно такие происшествия решают быстро - шоферы просят домочадцев привезти забытые документы.

«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне», - убежден Нилов.

В начале января медипространство взорвала новость о том, что водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. Вскоре оказалось, что в Минтрансе отказались от идеи вводить новые поправки в ПДД из-за технических сложностей и возможного возмущения граждан.

Россия Машины Водители

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