В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов
В аэропортах Казани и Нижнекамская сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры перестали действовать с 07:00 по московскому времени. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Казань», - заявили в федеральном агентстве.
Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Также утром 3 февраля ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. Минувшей ночью меры для обеспечения безопасности полетов приняли в пяти воздушных гаванях : Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. В аэропорту Волгограда ограничения ввели 2 февраля.