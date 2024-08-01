«Уйдут в тень». Такси может стать нелегальным видом транспорта в России

Специалисты опросили более 28 тысяч водителей такси. Выяснилось, что более 72% опрошенных готовы работать неофициально, если не смогут выполнить требования закона «О такси». Еще 77% респондентов назвали документ несоответствующим экономическим реалиям. Около 70% таксистов заявили, что не чувствуют себя защищенными от криминала.

«Опрос индивидуальных водителей такси, показал, что порядка 75% таксистов, которых в стране более миллиона человек, готовы снова уйти в теневую экономику. Если власти будут жестко закручивать гайки и требовать покупки дополнительного ОСАГО и ОСГОП», - заявил Корнеев.

Более 90% таксистов занимаются такой подработкой для пополнения семейного бюджета, а на выполнение многих требований закона у них просто нет средств. Вместо обеления рынка и улучшения ситуации с безопасностью в этой отрасли все только ухудшится, заключил Корнеев.