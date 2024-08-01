«Уйдут в тень». Такси может стать нелегальным видом транспорта в России
Жесткое закручивание гаек со стороны властей в отношении водителей такси приведет к уходу большинства из них в серую зону экономики. Такие результаты показал недавний опрос таксистов по всей России, предупредил председатель АНО «Союз пользователей цифровых платформ „Цифровой Мир“» Валерий Корнеев.
Специалисты опросили более 28 тысяч водителей такси. Выяснилось, что более 72% опрошенных готовы работать неофициально, если не смогут выполнить требования закона «О такси». Еще 77% респондентов назвали документ несоответствующим экономическим реалиям. Около 70% таксистов заявили, что не чувствуют себя защищенными от криминала.
«Опрос индивидуальных водителей такси, показал, что порядка 75% таксистов, которых в стране более миллиона человек, готовы снова уйти в теневую экономику. Если власти будут жестко закручивать гайки и требовать покупки дополнительного ОСАГО и ОСГОП», - заявил Корнеев.
Более 90% таксистов занимаются такой подработкой для пополнения семейного бюджета, а на выполнение многих требований закона у них просто нет средств. Вместо обеления рынка и улучшения ситуации с безопасностью в этой отрасли все только ухудшится, заключил Корнеев.