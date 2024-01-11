Увеличение скорости перевозок назвали одной из главных задач РЖД

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В Москве начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и МЦК. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала одним из лидеров по числу способов оплаты проезда. Ликсутов отметил, что СБП - российская технология, принадлежащая Банку России.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его на турникете.

В 2023 году столичный метрополитен получил свыше 10 национальных и международных наград. Так, Большая кольцевая линия попала в «Книгу рекордов России» за самые протяженные двухпутные тоннели.