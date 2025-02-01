Управление аэропортом Домодедово передали Росавиации

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Кроме управления работой аэропорта, представители агентства получили право доступа к финансовой и юридической документации компании. Также Росавиация может принимать любые решения для обеспечения работы аэропорта.

«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу», - процитировало агентство судебное решение.

Решение об аресте имущества «ДМЕ Холдинг» Арбитражный суд Московской области вынес в минувший четверг, 30 января, по иску Генеральной прокуратуры.

По сообщениям СМИ, надзорное ведомство обратило внимание на перевод бизнеса владеющей аэропортом компании с Кипра в Россию. В ходе проверки прокуроры выяснили, что у мажоритарных акционеров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана есть гражданство других стран.

По версии надзорного ведомства, предприниматели нарушили закон, запрещающий распоряжаться активами стратегического предприятия без согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.