Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют в начале января

В этот период запланировали ремонтные работы: сотрудники будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро. В целях безопасности движение поездов приостановят.

Обновления приходятся на праздничные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, так как в этот период людей в транспорте меньше, чем обычно.

Кроме того, для удобства горожан между закрытыми станциями участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Жителям и гостям столицы порекомендовали выбирать альтернативные маршруты заранее. На участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции.

Ранее в московском метро обновили вентиляционные шахты.