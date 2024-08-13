13 августа 2024, 15:42

УАЗ не снимет с производства легендарную машину после критики автоэксперта

РИА «Новости»
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Подобрать альтернативу линейке автомобилей УАЗ СГР, более известных в народе как «буханки», очень трудно. Об этом сообщил «Российской газете» источник на Ульяновском автозаводе.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр призвал убрать «буханки» с дорог общего пользования и регистрировать их как хозяйственные транспортные средства. По его словам, эти машины несовместимы с настоящим временем и безопасностью.

Семейство автомобилей выпускают с 1958 года, при этом новый экземпляр до сих пор можно приобрести за 1,5 миллиона рублей.

«Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум некорректно», - заявил собеседник издания.

Он добавил, что в отдаленных регионах замены «буханке» по-прежнему нет.

В марте Горьковский автозавод представил полноприводную версию модели «Соболь NN».

Машины
13 августа 2024, 11:31
В РЖД объяснили цены на билеты из Анапы по 90 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Цены на железнодорожные билеты в Анапу и из нее достигли 90 тысяч рублей, причем в один конец. В компании РЖД рассказали «Парламентской газете» о причинах подобного ценообразования.

По данным издания, предложение билетов на поезда значительно выросло по сравнению с прошлым годом, но бесконечно увеличивать его невозможно из-за ограниченной пропускной способности железных дорог. Поэтому уже в мае возник дефицит, который к августу усугубился ценами на билеты.

Оставшиеся к нынешнему моменту варианты предусматривают пересадки, например в Ростове-на-Дону. При этом ехать большую часть дороги пассажиру, решившемуся купить такой билет, предстоит в отдельном купе с душем.

Федеральная пассажирская компания, комментируя ситуацию, объяснила, что таких денег стоят билеты в спальные вагоны и вагоны класса люкс.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», - объяснили там.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин призвал покупать обратные билеты с отдыха на море заранее.

РЖД Отпуск Анапа
09 августа 2024, 19:27
Минздрав опроверг расширение противопоказаний к управлению авто в России
Pxhere
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В России не собираются расширять список медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Проект нормативного акта, о котором пишут в СМИ, на самом деле не содержит дополнений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Никаких изменений в данной части не предлагается», - подчеркнул он.

Салагай обратил внимание, что обсуждаемыми стали расстройство личности и вождение в зрелом возрасте. Эксперт объяснил, что противопоказания действуют лишь в том случае, если такие расстройства хронические и затяжные.

«С тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», - сказал Салагай.

Ранее стало известно, что Минздрав России разработал проект закона об ограничениях для водителей. В перечень расстройств личности и поведения, запрещающих управлять авто, вошли фетишизм, вуайеризм, педофилия, а также другие болезни.

Ранее в Госдуму внесли проект, по которому водителям, достигшим 80-летнего возраста, нужно пройти повторное медосвидетельствование. Это позволит выяснить, достаточно ли человек здоров, чтобы управлять машиной.

Здравоохранение Минздрав Россия
09 августа 2024, 16:32
Легендарную машину призвали убрать с дорог общего пользования
Unsplash
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Семейство автомобилей УАЗ СГР, более известное в народе как «буханки», не совместимо с настоящим временем и безопасностью. Такое мнение высказал «Газете.ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», - добавил он.

Издание отметило, что сегодня новую «буханку» можно купить от 1,5 миллиона рублей.

Модель выпускается на Ульяновском автомобильном заводе с 1958 года и использовалась в огромном количестве отраслей.

В марте Горьковский автозавод представил новое поколение полноприводного «Соболя» , которое может стать конкурентом «буханке».

Дороги Машины
06 августа 2024, 16:41
Россиян предупредили о возобновлении движения в Грузию через КПП «Верхний Ларс»
Unsplash
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Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии снова запустили, несмотря на ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Движение в обоих направлениях открыли по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности республики Северная Осетия-Алания, указал RT.

Пограничная служба временно ограничивала движение грузовых и легковых автомобилей с 6 августа, так как на участке дороги Владикавказ - Верхний Ларс проводился ремонт. Путешественникам рекомендовали учитывать эти изменения и в случае необходимости перестроить туристический маршрут.

Ранее Грузия на месяц закрывала КПП «Казбеги - Верхний Ларс» из-за ремонта. Туристы могли пересекать границу через проезды для грузовиков.

Грузия Россия

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