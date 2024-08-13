УАЗ не снимет с производства легендарную машину после критики автоэксперта

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр призвал убрать «буханки» с дорог общего пользования и регистрировать их как хозяйственные транспортные средства. По его словам, эти машины несовместимы с настоящим временем и безопасностью.

Семейство автомобилей выпускают с 1958 года, при этом новый экземпляр до сих пор можно приобрести за 1,5 миллиона рублей.

«Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум некорректно», - заявил собеседник издания.

Он добавил, что в отдаленных регионах замены «буханке» по-прежнему нет.

В марте Горьковский автозавод представил полноприводную версию модели «Соболь NN».