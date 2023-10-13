Трассу с поездом на магнитной подушке построят в Ленинградской области

Читайте нас в:

На предприятии сообщили, что технический проект трассы уже разработан. Планируется, что монорельсовая дорога с системой магнитной разгрузки соединит станцию метро «Девяткино» и ТЦ «Мега-Парнас» в Ленинградской области. Работы по строительству пока не начались.

Полноразмерный макет поезда с использованием системы магнитной разгрузки создали на базе испытательного комплекса АО «Корпорация „МИТ“» в 2021 году. Такие поезда смогут работать, в том числе, в беспилотном режиме. Запустить систему в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее стало известно, что московский монорельс в Москве модернизируют и запустят по нему беспилотные поезда.

Работы должны завершиться к 2027 году.

Модернизацию проведут в два этапа. Сначала специалисты отремонтируют электропоезда и сделают их пассажирскими вместо экскурсионных. Затем составы оснастят системой магнитной разгрузки и беспилотного управления.