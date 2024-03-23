Трассу «М-3 Украина» частично перекрыли в Брянской области

В ведомстве уточнили, что ограничения затронули отрезок федеральной трассы «М-3 Украина» с 368-го по 385-й километры. Участок перекрыли в полночь, чтобы обеспечить безопасность автомобилистам и пешеходам.

Автоинспекторы уточнили, что перекрытый участок можно объехать по организованному маршруту: «М-3 Украина» - «Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» - «А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Республикой Беларусь» - «Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об обнаружении машины под Брянском , на которой, предположительно, ехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall. По его словам, автомобиль нашли минувшей ночью.