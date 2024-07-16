Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска», - заявил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется построить обходы обоих городов.

Трасса М-12, также известная как «Восток», связывает Москву, Казань и Екатеринбург. В перспективе она станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Трасса платная; до столицы Татарстана, как сообщалось в прошлом году, можно доехать почти за 4500 рублей.

Владимир Путин 16 июля также открыл движение по новому участку трассы М-11.

Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии - и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.