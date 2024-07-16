16 июля 2024, 12:37

Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году

РИА «Новости»
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Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии — и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска», - заявил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется построить обходы обоих городов.

Трасса М-12, также известная как «Восток», связывает Москву, Казань и Екатеринбург. В перспективе она станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Трасса платная; до столицы Татарстана, как сообщалось в прошлом году, можно доехать почти за 4500 рублей.

Владимир Путин 16 июля также открыл движение по новому участку трассы М-11.

Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии - и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дороги
15 июля 2024, 21:46
В России введут индексацию утильсбора на машины до 2030 года
Freepik
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Российские власти предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в стране до 2030 года, разово повысив его на 70-85% в 2024 году, а затем ежегодно на 10-20%. Об этом сообщили на сайте Минпромторга РФ.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что изменения в части импорта не затронут физические лица, которые смогут самостоятельно ввозить в страну автомобили с объемом двигателей до трех литров для личного пользования, соблюдая при этом установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

«Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счет которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники», - отметили в министерстве.

Проект постановления правительства уже подготовили и направили на процедуру общественного обсуждения. В ближайшее время документ опубликуют на портале regulation.gov.ru.

Ранее руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк оценил предложение Госдумы повысить утильсбор на колесную технику, отметив, что в результате реализации такой инициативы стоимость иномарок может увеличиться на 300 тысяч рублей.

Налоги Россия Минпромторг РФ Машины
15 июля 2024, 19:56
Названы причины роста цен на авиабилеты в России
РИА «Новости»
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Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Цены на билеты на рейсы российских авиаперевозчиков продолжают расти каждый месяц. По данным за май и июнь, они подорожали на 9%, что стало минимальным ростом с начала года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил в Совете Федерации заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин.

Он пояснил, что рост цен на авиабилеты начался с начала этого года, когда по итогам января стоимость выросла на 14%, в феврале - на 18%, в марте - на 22% и апреле - на 11%.

В качестве причин резкого взлет цен на авиабилеты Потешкин включил рост себестоимости пассажирских перевозок на фоне повышенного роста спроса и количеств бронирований. Но вместе с тем выросли цены на обслуживание самолетов из-за продолжающихся антироссийских санкций.

Представитель Минтранса добавил, что перевозчики принимают все меры для поддержания летной годности большего количества самолетов в условиях роста пассажиропотока внутри страны.

Росавиация ранее объявила о введении с 1 августа специального сбора за аэронавигацию с перевозчиков. Собранные средства направят на ремонт аэродромов Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в комментарии 360.ru назвал ремонт инфраструктуры гражданской авиации необходимым, но при этом отметил, что у авиакомпаний нет лишних денег на очередной сбор. Поэтому они вынуждено повысят цены на билеты для пассажиров.

Авиация Минтранс РФ Самолеты Россия Авиакомпании Деньги
15 июля 2024, 15:28
Новую станцию начали строить на Кольцевой линии московского метро
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», - объявил мэр.

Он выразил надежду, что проект завершится успехом, а его реализация займет около пяти лет.

По его словам, для создания новой станции придется проложить обходные тоннели Кольцевой линии, построить переход на Люблинско-Дмитровскую линию и выходы по подземным переходам на проспекте Мира.

После открытия «Достоевская» станет первой станцией, открытой на Кольцевой линии с 1954 года. Она разместится на действующем перегоне «Новослободская» - «Проспект Мира».

Ранее Собянин анонсировал открытие до 2030 года еще трех линий и почти 40 новых станций метро.

Метро Москва
15 июля 2024, 14:15
«Честно, нет сил». Гигантский затор на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео
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Огромные пробки копятся на подъездах к Крымскому мосту с самого утра 15 июля. По данным оперштаба республики на 13:00, в очереди со стороны Тамани стояли 1250 машин. Ожидать автомобилистам, по примерным прогнозам, придется свыше трех часов.

Актуальные данные о заторах на подъездах к переправе публикуют каждый час и в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В 09:00 в очереди со стороны Тамани было 1400 машин. Ждать приходилось около четырех часов. Со стороны Керчи ожидали 350 автомобилей.

В 10:00 со стороны Тамани стояли 1350 транспортных средств. Со стороны Керчи - 240.

Еще через час количество машин в очереди со стороны Тамани снизилось до 1250, со стороны Керчи оставалось тем же.

В полдень со стороны Тамани в пробке стояли 1240 машин, со стороны Керчи - 270.

По данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди находятся 1100 автомобилей и 325 - со стороны Керчи.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания - около часа, уточнили в оперштабе Крыма.

Большой затор из машин снял на видео один из ожидающих своей очереди водителей. По его словам, в пробке он стоит с 10:20.

«Честно, нет сил все описывать», - поделился автомобилист.

Крымский мост Пробки

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