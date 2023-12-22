Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве

По его словам, появление МЦД дало возможность, чтобы развивать районы. Новый проект позволит улучшить транспортную доступность. Он уточнил, что развитие территории у станции МЦД-3 «Останкино» станет примером такой работы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект планировки уже готов: на участке площадью 240 гектаров возведут около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Главным из будущих строений станет городской вокзал.

Кроме того, для удобства горожан обеспечат подъездной путь к вокзалу как на общественном транспорте, так и на личном. По задумке новые маршруты улучшат мобильность горожан и снизят нагрузку на другие виды транспорта.

«Для улучшения транспортной доступности планируем проложить трамвайную линию длиной 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции Останкино. Также построим и реконструируем около 7,8 километра дорог и организуем новую городскую площадь рядом со станцией», - отметила Княжевская.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы.