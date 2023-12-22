22 декабря 2023, 14:42

Трамвайную линию и городской вокзал построят рядом со станцией МЦД-3 в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Рядом со станцией третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Останкино» построят городской вокзал, трамвайную линию и площадь. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, появление МЦД дало возможность, чтобы развивать районы. Новый проект позволит улучшить транспортную доступность. Он уточнил, что развитие территории у станции МЦД-3 «Останкино» станет примером такой работы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект планировки уже готов: на участке площадью 240 гектаров возведут около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Главным из будущих строений станет городской вокзал.

Кроме того, для удобства горожан обеспечат подъездной путь к вокзалу как на общественном транспорте, так и на личном. По задумке новые маршруты улучшат мобильность горожан и снизят нагрузку на другие виды транспорта.

«Для улучшения транспортной доступности планируем проложить трамвайную линию длиной 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции Останкино. Также построим и реконструируем около 7,8 километра дорог и организуем новую городскую площадь рядом со станцией», - отметила Княжевская.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы.

Поезда Москва 2023
22 декабря 2023, 07:46
Стала известна стоимость проезда по открытой Путиным трассе М-12 «Восток»
РИА «Новости»
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Трассу М-12 «Восток» открыли для проезда автомобилей. Стоимость зависит от категории машины, конечной точки, способа оплаты и дня недели. От Москвы до Казани можно добраться почти за 4500 рублей, сообщили «Ведомости».

Высокоскоростную дорогу оборудовали безбарьерной системой «Свободный поток». Оплатить проезд можно на месте при помощи транспондера T-pass или в течение пяти дней после пользования дорогой в «Автодоре» - система зафиксирует госномер машины.

В тарифы заложили не только расстояние, но также день недели и категорию автомобиля. Так, легковушке дорога от Москвы до Казани обойдется в сумму от 4481 рубля. При переезде на другой берег Волги по новому мосту придется доплатить еще 319 рублей. За оплату транспондером дадут скидку.

Движение по М-12 «Восток» открыли 21 декабря с участием президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина. Ее построили за три года с опережением срока , а в будущем протянут до Тюмени и Екатеринбурга.

Казань Дороги Машины Москва 2023
21 декабря 2023, 17:43
Сигнал Китаю. Падение параллельного импорта авто в России связали с развитием рынка
Global Look Press
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В 2024 году объем ввозимых в Россию по параллельному импорту автомобилей упадет вдвое, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «360» объяснил, что это связано с повышением коэффициентов утильсбора, которые зависят от объема двигателя и возраста автомобиля.

По словам Кадакова, объем ввоза по параллельному импорту уже просел. Маржинальность этого бизнеса для частников из-за увеличения размера утильсбора значительно снизилась.

«Для многих встал вопрос: что ввозить, по каким ценам и будет ли это выгодно. Но то, что параллельный импорт будут прижимать, это очевидно», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 1 октября 2023 года в России ввели запрет на ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране. Мера затронула большинство китайских концернов. По мнению Кадакова, мотивы властей понятны - развитие рынка.

«Государство говорит дилерам: мы стоим на страже рынка, вы здесь работаете официально, поэтому развивайтесь. С другой стороны, это сигнал производителям, которые тоже платят утильсбор, - налаживайте сборку автомобилей в России, тогда у вас будут преференции», - пояснил собеседник «360».

Однако китайцы очень осторожны, отметил Кадаков, и не готовы вкладывать большие деньги в российский рынок, поскольку боятся вторичных санкций. Это не касается производителей, которые давно работают с Россией - Haval, JAC.

Сокращение параллельного импорта в большей степени ударит по продавцам, а не по покупателям. Скорее всего, полагает эксперт, китайские компании будут бороться между собой, что приведет к снижению цен.

«Я предполагаю, что по итогам 2023 года мы выйдем на продажи в миллион с небольшим хвостиком, а в следующем году - по базовому сценарию, в 1 миллион 250 тысяч автомобилей. И российских, и импортных», - подытожил он.

Санкции Россия
21 декабря 2023, 16:08
Работы по ремонту дорог в России опередили график
РИА «Новости»
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Около 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях привели в порядок. Работы идут с опережением графика. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях», - отметил он.

По словам главы государства, работы по ремонту быстро. Президент уточнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Он выразил надежду, что план удастся выполнить досрочно - в следующем году.

Это высокая планка, но вполне реалистичная, добавил российский лидер.

Путин напомнил, что сроки реализации национальных проектов 2018 года заканчиваются уже в 2024 году. Во время разработки последующего плана нужно определить новые цели развития. Президент призвал расширить горизонт планирования до 2036 года.

Дороги Россия Владимир Путин
20 декабря 2023, 19:07
Еще один сервисный центр московского транспорта открыли в столичном метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро появился пятый сервисный центр московского транспорта. Три окна обслуживания заработали на станции «Петровский парк». Об этом сообщили на официальном портале мэра города.

«Для удобства москвичей мы открыли пятый сервисный центр на БКЛ - на станции „Петровский парк“», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что быстрее и проще получить помощь можно прямо из дома благодаря сервисам Московского транспорта. Так, уже 75% услуг перевели в онлайн.

Сервисный центр открыт каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00. В нем помогут заменить неисправные проездные билеты, получать услуги «Московского паркинга», а также расскажут о тарифах и решат другие вопросы.

Кроме того, в столице запустили тематический поезд о градостроительных проектах города. Его можно встреть на Сокольнической линии метро.

Метро Москва 2023 Максим Ликсутов

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