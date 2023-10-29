Трамваи снова начнут ходить по Шаболовке с 30 октября
Трамваи № 14, 26, 38, 47 вновь будут курсировать по обычным маршрутам по улице Шаболовка с понедельника, 30 октября. Временный автобус № 026 ездить больше не будет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
С 30 октября движение трамваев восстановят. В дальнейшем ограничения для ремонтных работ планируют лишь в выходные дни.
Движение трамваев по Шаболовке было перекрыто с 14 октября. В это время реконструировали трамвайное депо имени П. Л. Апакова.
За этот промежуток сотрудники обновили свыше 400 метров трамвайных путей и соорудили 10 стрелок для заезда трамваев в депо. Кроме того, они обновили и переложили подземные коммуникации.
Депо имени П. Л. Апакова работает с 1909 года. На данный момент его реконструкция завершена на 60%. После обновления здесь будут обслуживать трамваи последнего поколения.
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