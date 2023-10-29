29 октября 2023, 20:15

Трамваи снова начнут ходить по Шаболовке с 30 октября

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Трамваи № 14, 26, 38, 47 вновь будут курсировать по обычным маршрутам по улице Шаболовка с понедельника, 30 октября. Временный автобус № 026 ездить больше не будет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 30 октября движение трамваев восстановят. В дальнейшем ограничения для ремонтных работ планируют лишь в выходные дни.

Движение трамваев по Шаболовке было перекрыто с 14 октября. В это время реконструировали трамвайное депо имени П. Л. Апакова.

За этот промежуток сотрудники обновили свыше 400 метров трамвайных путей и соорудили 10 стрелок для заезда трамваев в депо. Кроме того, они обновили и переложили подземные коммуникации.

Депо имени П. Л. Апакова работает с 1909 года. На данный момент его реконструкция завершена на 60%. После обновления здесь будут обслуживать трамваи последнего поколения.

Ранее пять новых приподнятых трамвайных платформ сделали на юге Москвы.

Поезда Москва 2023
28 октября 2023, 19:49
Маршруты наземного транспорта Москвы изменят для удобства пассажиров
Читайте нас в: Google Новости
В девяти районах столицы поменяют маршруты наземного транспорта. Теперь автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам. Так пассажиры смогут экономить время в пути. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, транспортную доступность районов улучшат, сделая удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа горожан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 28 октября частично изменятся трассы и остановки восьми маршрутов наземного городского транспорта, на юге столицы запустим временный маршрут № 824 п от жилого комплекса до метро „Нагатинский Затон“», - отметил заммэра.

Теперь автобус № 565 будет ездить по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, а маршрут № 570 продлят до станции метро «Войковская». Автобусный маршрут № 328 продлят до жилого комплекса «Митино-парк». Автобус С929 начнет курсировать по Криворожской улице до станции метро «Южная».

Маршрут № 866 объединят с 147-м и 446-м. Автобус № 147 будет ездить по кратчайшему пути до станции метро «Филатов Луг».

Временно сделают маршрут № 824 п от станции метро «Нагатинский Затон» до ЖК «Ривер-парк». На маршрутах № 509 и 509 к добавят остановки «Баскаковская улица» и «СНТ „Раздолье“».

Ранее стало известно, что автобусы на маршруте № 437 проследуют из Клина до станции МЦД Крюково с 28 октября.

Автобусы Москва 2023
27 октября 2023, 19:53
Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро России. Победителем стал Павел Ткач, который работает на БКЛ. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ткач занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов электропоезда метро. Свои умения действовать в разных ситуациях показали машинисты из семи городов страны.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что соревнования прошли на федеральном уровне в первый раз. До этого лучших машинистов выбирали в рамках региона.

«Мы рады, что такое масштабное мероприятие состоялось на базе Московского метрополитена. Один из наших приоритетов - профессиональное развитие сотрудников и повышение уровня обслуживания пассажиров», - добавил он.

Ликсутов также подчеркнул, что соревнования не только мотивируют машинистов улучшать профессиональные качества, но и дают возможность обменяться опытом с единомышленниками и коллегами.

Ранее стало известно, что Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве.

Метро Москва 2023
27 октября 2023, 18:53
Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
С 03:00 28 октября до 03:00 30 октября изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре на Савеловском и Белорусском направлениях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Некоторые поезда отменят, а часть из них проследует только между Савеловским и Белорусским вокзалами. Интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами - до одного часа. Некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят значительную часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В выходные перекроют путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, и поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди. Эти ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.

Для трансфера в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах операторов перевозок.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК.

РЖД МЦД Москва 2023
27 октября 2023, 15:36
Сервисы кикшеринга приостановили работу из-за непогоды в Москве
АГН "Москва"
Читайте нас в: Google Новости
В столице сервисы кикшеринга приостановили работу из-за снегопада. Поездки на электросамокатах в такую погоду и гололед посчитали небезопасными, сообщило АГН «Москва».

«Как только температура в столице вернется к положительным показателям, самокаты снова можно будет брать в аренду», - подчеркнули в СМИ.

Кроме этого, столичный департамент транспорта призвал москвичей отказаться от поездок и на личном двухколесном транспорте во избежание ДТП и пересесть на общественный.

Также московские власти совместно с МВД разработают систему идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев и внедрят автоматическую фотовидеофиксацию нарушений.

Москва 2023 Дептранс Москвы

Новости по теме