Toyota показала тизер нового загадочного автомобиля

Читайте нас в:

Toyota представила загадочную машину на своей странице в Instagram*. Компания опубликовала затемненный снимок автомобиля, на котором можно разглядеть лишь ходовые огни заостренной формы и крупный значок концерна в верхней части переда.

«Приближается новый рассвет», - подписали тизер представители компании.

Сотрудники Motor1 добавили фотографии яркости и заметили дополнительные детали. Авторы издания пришли к выводу, что на снимке представили обновленную Camry, причем в спортивной версии TRD.

В Motor1 напомнили, что в этом феврале Toyota обещала выпустить Camry следующего поколения в 2024 году. По словам авторов, начало тизерной кампании как раз подходит под эти сроки.

В третьем квартале 2023 года подержанные Toyota вошли в список лидеров продаж в России вместе с Kia, Hyundai и Volkswagen. При этом средняя стоимость автомобиля с пробегом на отечественном рынке резко выросла.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.