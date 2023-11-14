14 ноября 2023, 11:26

Тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили

Дептранс Москвы
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В ближайшее время пассажиры московского метро смогут активировать карты «Тройка» через турникеты. Добровольцы успешно протестировали новую функцию уже 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1 100 турникетах метро и МЦК», - подчеркнул он.

В ближайшее время пассажиры смогут пополнить «Тройку» онлайн и активировать ее через турникет. По такой же схеме будет доступна оплата и в наземном транспорте столицы.

Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
14 ноября 2023, 11:37
Направления движения пассажиров нанесли на указатели в московском метро
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На указатели в московском метро нанесли дополнительную информацию для обозначения направлений движения пассажиров в переходах. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Тестовый указатель появился на станции «Октябрьская» Кольцевой линии. Он предупредит пассажиров о встречном потоке людей с помощью интуитивно понятной символики - красных и зеленых стрелок. Раньше на табличках просто писали «Держитесь левой стороны».

«Согласно нашему исследованию, более 86% пассажиров считают нововведение полезным», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Еще на восьми станциях московского метро установили указатели со сквозной нумерацией входов и выходов. Общее количество таких остановок достигло 12.

А юбилейный 100-тысячный домовой указатель установили в Москве 9 ноября на улице Маршала Рыбалко на доме № 2, корпус 2.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 12:34
Шесть дополнительных выделенных полос для общественного транспорта заработают в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Со 2 декабря в четырех округах Москвы заработают шесть дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность превысит 3,2 километра. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки примерно в три раза быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, там на 25% снизится аварийность», - подчеркнул он.

Выделенные полосы появятся во Внукове, центре столицы, на 2-й улице Машиностроения, участке Душинской улицы, участке улицы Советской Армии от Трифоновской до пересечения с Сущевским Валом, а также в районе станции метро «Медведково».

Всего за десять лет в Москве ввели около 300 километров выделенных полос, заменили и установили более семи тысяч остановок.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
12 ноября 2023, 16:39
Движение поездов в Рязанской области возобновили после теракта
РИА «Новости»
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Участок между станциями Рыбное и Блокпост открыли в Рязанской области после схода с рельсов вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что первый грузовой состав по перегону проехал в 15:34.

За прошедшие сутки работавшие на месте крушения железнодорожники убрали 19 вагонов, сошедшие с рельсов, уложили 175 метров новой шпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.

К работам привлекли 300 человек и четыре восстановительных поезда.

В пресс-службе МЖД напомнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На движение пассажирских и пригородных поездов авария не повлияла.

Сход с рельсов 19 вагонов в Рязанской области произошел утром в минувшую субботу, 11 ноября. По данным Следственного комитета России, причиной стала детонация неизвестного взрывного устройства на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.

Пострадавший состав выехал со станции Титан Октябрьской железной дороги в сторону станцию Юльевка Приволжской железной дороги.

Работающие на месте криминалисты сообщили, что повреждения получили 15 вагонов. Следователи завели дело о теракте.

Россия Поезда
12 ноября 2023, 16:24
Сборку российских автомобилей Aurus запустили в ОАЭ
РИА «Новости»
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Производственная площадка по сборке российских автомобилей Aurus приступила к работе в Абу-Даби. Первой моделью, которая выйдет с конвейера в Объединенных Арабских Эмиратах, станет седан Aurus Senat. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он добавил, что после выхода производства на полный цикл, там начнут собирать внедорожники Aurus Komendant.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», - заявил Мантуров.

Министр добавил, что в ближайших планах - открыть салон по продаже Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах с популяризацией бренда в регионе.

Мантуров подчеркнул, что после расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских автомобилей появится в Саудовской Аравии.

Президент России Владимир Путин в сентябре объявил о снижении цен на автомобили Aurus после выхода производства на полные мощности. Глава государства подчеркнул, что на это требуется время, но развитие национальной автомобильной промышленности на собственной базе необходимо.

Производственная площадка по сборке российских автомобилей Aurus приступила к работе в Абу-Даби. Первой моделью, которая выйдет с конвейера в Объединенных Арабских Эмиратах, станет седан Aurus Senat. Как сообщил ТАСС , об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия Минпромторг РФ ОАЭ Машины Aurus

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