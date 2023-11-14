Тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили

«В тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1 100 турникетах метро и МЦК», - подчеркнул он.

В ближайшее время пассажиры смогут пополнить «Тройку» онлайн и активировать ее через турникет. По такой же схеме будет доступна оплата и в наземном транспорте столицы.

Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.