Тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили
В ближайшее время пассажиры московского метро смогут активировать карты «Тройка» через турникеты. Добровольцы успешно протестировали новую функцию уже 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1 100 турникетах метро и МЦК», - подчеркнул он.
В ближайшее время пассажиры смогут пополнить «Тройку» онлайн и активировать ее через турникет. По такой же схеме будет доступна оплата и в наземном транспорте столицы.
Москвичи регулярно пользуются картой «Тройка» для проезда в метро, на МЦК, МЖД и другом общественном транспорте. Но только 95% из них правильно закрывают свои поездки на железной дороге. О правилах пользования напомнили в столичном дептрансе.