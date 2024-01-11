11 января 2024, 11:28

Тест оплаты проезда через СБП стартовал на всех турникетах метро в Москве

РИА «Новости»
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В Москве начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и МЦК. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала одним из лидеров по числу способов оплаты проезда. Ликсутов отметил, что СБП - российская технология, принадлежащая Банку России.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его на турникете.

В 2023 году столичный метрополитен получил свыше 10 национальных и международных наград. Так, Большая кольцевая линия попала в «Книгу рекордов России» за самые протяженные двухпутные тоннели.

Метро Метро Москвы Дептранс Москвы МЦК Максим Ликсутов Москва
11 января 2024, 10:48
Увеличение скорости перевозок назвали одной из главных задач РЖД
РИА «Новости»
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РЖД будут увеличивать скорость перевозок. Работы по этому направлению проведут в европейской части России, а затем на Урале, заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа российский лидер рассказал, что увеличение скорости перевозок - генеральная задача РЖД.

«С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано», - отметил он.

Путин также пообещал проработать вопрос субсидирования перевозок экспортной продукции. По его словам, правительство и Минэкономразвития изучат эту тему.

«Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем поручение правительства», - добавил глава государства.

Ранее Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Российский лидер ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока и начал проводить встречу с местными бизнесменами.

Во время визита в Хабаровск Путин планирует пообщаться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетить мультипликационную студию.

РЖД Урал Россия Владимир Путин Дальний Восток
11 января 2024, 08:46
Пассажиры поезда Челябинск — Екатеринбург четыре часа ехали с неисправной системой отопления
РИА «Новости»
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Пассажиры поезда по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне. Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.

Пассажиры поезда по маршруту Челябинск - Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне.

Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.

«Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки технического состояния электропоезда», - объявила пресс-служба.

Надзорное ведомство проверит соблюдение правил оказания услуг перевозки пассажиров, работу АО «Свердловская пригородная компания» и Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Пассажиры электропоезда № 7009 «Орлан» по маршруту Челябинск - Екатеринбург опубликовали в интернете видео с промерзшими окнами и полами. Они жаловались, что отправление задержали на 40 минут, а в вагоне из-за неисправности системы отопления температура воздуха опустилась до -2 градусов при 30-градусных морозах на улице. Поезд ехал более четырех часов.

В Екатеринбурге ранее пассажирам продали билеты в несуществующий вагон поезда в Челябинск. Им пришлось ехать в проходах.

РЖД Прокуратура РФ Поезда
11 января 2024, 07:38
«Машину надо, конечно, доводить до ума». Песков рассказал о поездке на снегоболотоходе «Хищник»
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Российский снегоболотоход «Хищник» требует серьезной доработки. Водителю пришлось собственными руками приводить его в порядок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили его о впечатлениях после поездки на «Хищнике» на Чукотке. Дмитрий Песков признался, что машина разочаровала его.

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился - машину надо, конечно, доводить до ума. <…> Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в машине плохо работал руль и коробка передач. Единственным преимуществом он назвал двигатель, но тот оказался импортным. Пресс-секретарь заявил, что у «Хищника» нет конкурентов, поэтому, по его мнению, производитель почивал на лаврах и не дорабатывал машину.

Выпуск снегоболотоходов наладили на двух площадках в Тюменской области. Президент России Владимир Путин опробовал «Хищника» во время рабочей поездки в Анадырь.

Дмитрий Песков Машины Импортозамещение
10 января 2024, 14:20
Пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз в праздники
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Во время новогодних каникул пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз. Это на 4% больше, чем в прошлогодние праздники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самыми популярными были метро и МЦК - 29,4 миллиона поездок», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что жители и гости столицы выбрали для поездок наземный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, более 12 миллионов раз.

По словам мэра, на МЦД зафиксировали в новогодние дни 5,3 миллиона поездок, на трамваях - почти два миллиона, а на такси и каршеринге - 14,7 миллиона.

Собянин добавил, что во время длинных выходных пробки на дорогах не превышали двух-трех баллов. В среднем по мегаполису каждый день ездили более двух миллионов уникальных автомобилей.

Мэр также рассказал о планах строительства дорог в 2024 году. В частности, планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы и достроить Южную рокаду.

Метро Новый год Сергей Собянин Москва

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