Тематическую «Тройку» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве
Тематическая «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени А. П. Чехова появилась в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
На новой тематической карте изобразили главную сцену и символ театра - парящую чайку.
«МХТ имени А. П. Чехова празднует большую дату - 125-летие. Поздравляем коллектив театра и желаем новых творческих успехов!» - сказал глава дептранса Максим Ликсутов.
Помимо карт, в столичном метро запустили тематический поезд, посвященный истории театра.
Ранее тематические «Тройки» с Физтехом появились в Москве. Дизайнеры специально разработали три вида узоров.
Также стало известно о том, что Собянин открыл здание Московского театра эстрады на Берсеневской набережной после реставрации. По его словам, масштабное обновление потребовало практически четырех лет упорной и трудоемкой работы.