Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в Москве

Он уточнил, что в этот раз прокатиться на нем смогут пассажиры Арбатско-Покровской линии.

«Уникальный состав мы запускаем в метро уже в шестой раз с 2017 года, он будет курсировать в течение шести месяцев», - рассказал Максим Ликсутов.

Запуск поезда стал одним из ключевых событий «Дней регионов Дальнего Востока в Москве». В первом и последнем вагонах разместили информацию о жизни, учебе и работе в региона. Также здесь будут доступны рассказы о различных социально-экономических и демографических программах.

Внутри поезда каждому из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа отвели отдельную зону. Большинство вагонов содержат QR-коды, которые пассажиры смогут отсканировать, чтобы посмотреть ролики о географии и достопримечательностях этого региона.

Ранее в московском метро появился тематический поезд «Будь в движении».